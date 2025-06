Panico a Roma, apre il forno per la cena e viene aggredita: la famiglia fugge urlando quando lo vede spuntare | I vicini chiamano aiuto

Una famiglia romana è rimasta terrorizzata dalla presenza di un terrificante “mostro” intrufolatosi all’interno del forno.

La quasi totalità delle abitazioni presenti sul territorio nazionale vanta un forno, complice la sua comodità e versatilità. Non a caso, è uno degli elettrodomestici più utilizzati, considerato che è indispensabile per la preparazione di numerosi manicaretti appartenenti alla tradizione gastronomica italiana.

Quando si tratta di utilizzarlo però, l’ultima cosa che desideriamo è andare incontro a qualche imprevisto. Può succedere infatti di scottarsi o di bruciare il cibo che si trova al suo interno. Ci sono stati anche casi in cui lo stesso apparecchio è andato in fiamme.

Tuttavia, ciò che è accaduto ad una famiglia laziale non ha nulla a che vedere con le suddette eventualità. Si tratta di un episodio a dir poco unico e alquanto terrificante. Tutto ha inizio alcune ore fa, quando la suddetta era in procinto di usare il forno a legna presente sul terrazzo dell’appartmento in cui risiede.

Terrore in casa: l’episodio ha fatto il giro del web

La famiglia, residente nel comune romano di Riano, era intenta ad utilizzare il forno a legna, quando hanno fatto una scoperta terrificante. Un animale si è intrufolato al suo interno, e non era intenzionato minimamente ad allontanarsi.

E non si tratta di un animale qualunque, bensì di un serpente, appartenente alla famiglia dei Colubridi. Spesso viene confuso per una vipera, sebbene, a differenza di quest’ultima, non sia velenoso. Ma ciò continua a causare innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini. Anche in questo caso specifico sono stati chiamati i rinforzi, rappresentati dall’esperto di animali, Andrea Lunerti.

La cattura rocambolesca dell’animale

L’uomo, raggiunto l’appartmento della famiglia, si è messo subito al lavoro. Con l’aiuto di una pinza telescopica in metallo è riuscito a raggiungere l’ofide e ad immobilizzarlo, in modo da inserirlo all’interno di un sacchetto di tela.

Anche se non è pericoloso, si tratta di un tipo di serpente che tende ad avvicinarsi agli ambienti “umanizzati” poiché alla ricerca di cibo. L’esperto Lunerti ci ha tenuto a precisare che tale animale selvatico non può essere catturato se si trova in un ambiente esterno, a meno che non è da ostacolo allo svolgimento delle attività quotidiane di un’abitazione.