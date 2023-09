Russia, continua il viaggio di Kim: incontro con Shoigu

(Adnkronos) – Kim Jong un prosegue il suo viaggio in Russia, tra spostamenti in aereo e soprattutto in treno. Tappa oggi all'aeroporto di Knevichi dove il ministro della Difesa Shoigu gli ha mostrato il sistema missilistico Kinzhal sul MiG-31I. Il comandante dell'aviazione a lungo raggio delle forze aerospaziali russe, il tenente generale Sergey Kobylash, ha riferito sulle capacità di volo e tecniche del sistema missilistico dell'aereo ipersonico, riporta la Tass. Il leader nordcoreano è rimasto "profondamente colpito" dallo stato di avanzato sviluppo dell'aviazione e della tecnologia aerospaziale russa dopo la sua visita ieri allo stabilimento aeronautico Yuri Gagarin, spiega l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna. Kim Jong un ha quindi lodato "il ricco potenziale e la modernità dell'industria aeronautica russa", così come "i suoi incessanti sforzi verso nuovi obiettivi" esprimendo inoltre "sincera considerazione" per la tecnologia aeronautica russa, per il suo incessante sviluppo e, soprattutto, per la sua capacità di "superare potenziali minacce esterne". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata