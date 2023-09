Migranti, in 2.796 all’hotspot di Lampedusa

(Adnkronos) – Proseguono i trasferimenti dei migranti dall'isola di Lampedusa. Questa mattina all'hotspot sono rimasti in 2.796. Ieri sera sono stati trasferiti in 200 con la nave di linea diretta e Porto Empedocle e altri 780 sul catamarano Jean de là vallette. Oggi sono previste nuove partenze. In 400 partiranno con la nave Galaxy diretta a Porto Empedocle. Poi previste altre partenze nel pomeriggio e in serata, come spiegano dalla Questura di Agrigento. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

