Roma. Ztl Fascia Verde: da oggi in vigore nuove restrizioni

E’ ufficiale, firmata l’ordinanza: da oggi ecco quali veicoli non possono più accedere alla Fascia Verde. Non mancano le deroghe

Oggi, 1° novembre 2024, entra in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri che introduce nuove restrizioni di accesso per i veicoli all’interno della Ztl Fascia Verde. Questo provvedimento, al centro di dibattiti accesi, è stato varato con l’intento di ridurre l’inquinamento e rendere la capitale più vivibile, pur suscitando forti critiche soprattutto tra gli automobilisti. L’ordinanza numero 122 del 30 ottobre stabilisce restrizioni rigorose per determinate categorie di veicoli, definendo chi potrà ancora accedere a quest’area e chi, invece, dovrà rimanerne fuori per un anno, fino al 31 ottobre 2025.

Fascia Verde, i dettagli

All’interno della Ztl Fascia Verde, il provvedimento sarà valido dal lunedì al sabato, escludendo i giorni festivi, e opererà 24 ore su 24. Le nuove limitazioni sono mirate a ridurre la circolazione dei veicoli più inquinanti: a partire dal 1° novembre, non potranno accedere gli autoveicoli benzina Euro 0, 1 e 2; i veicoli alimentati a Gpl e metano Euro 0, 1 e 2; i veicoli diesel Euro 0, 1, 2 e 3, insieme ai ciclomotori e motoveicoli a benzina e diesel Euro 0 e 1.

Le restrizioni, che coprono una vasta gamma di mezzi, mirano a scoraggiare l’uso dei veicoli più datati e ad alto impatto ambientale. Il Campidoglio ha infatti messo in chiaro che questo passo rientra in una visione più ampia di città sostenibile, dove il miglioramento della qualità dell’aria e la diminuzione delle emissioni nocive sono obiettivi prioritari.

Per quanto restrittivo, il provvedimento include alcune deroghe importanti. I veicoli al servizio delle persone con disabilità, se dotati di contrassegno speciale, potranno continuare a circolare all’interno della Fascia Verde. Inoltre, l’ordinanza prevede eccezioni per i veicoli alimentati a Gpl o a metano, mono o bi-fuel (benzina-Gpl o benzina-metano), immatricolati o aggiornati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, come anche per i veicoli di interesse storico e collezionistico, riconosciuti come tali ai sensi dell’articolo 60 del Codice della Strada. Anche i ciclomotori ultratrentennali, a condizione che siano dotati di certificato di rilevanza storica, potranno continuare ad accedere alla Ztl.

Approvata la creazione di isole ambientali

Pochi giorni prima dell’introduzione dell’ordinanza, la Giunta regionale ha confermato una proroga per i veicoli diesel Euro 4, consentendo loro l’accesso alla Ztl Fascia Verde fino a data da definirsi. Questa decisione è stata accolta favorevolmente da molti residenti e lavoratori che dipendono da questi mezzi per i loro spostamenti. È stato inoltre rinviato il divieto per i diesel Euro 5, il che offre un ulteriore margine di adattamento ai cittadini che necessitano di veicoli diesel di recente fabbricazione ma non ancora compatibili con le nuove normative.

In parallelo, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il Piano particolareggiato del traffico per la creazione di sei nuove isole ambientali nel centro storico di Roma. Queste aree (Portico d’Ottavia, Piazza Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale e Ansa Barocca) saranno completamente chiuse alla circolazione automobilistica e riservate a pedoni e biciclette, con l’obiettivo di creare zone a basse emissioni e spazi sicuri per il passeggio e la socialità, incentivare l’uso di mezzi pubblici e la mobilità dolce, rendendo alcune delle aree più iconiche della Capitale più accessibili e salubri.