Roma, uomo colpisce con machete 2 persone in varie parti del corpo: una è grave e rischia la vita

Un uomo ha aggredito due persone di nazionalità straniera colpendole con un machete in via Casilina, a Roma. Le due vittime dell’aggressione, che si trovavano davanti a un locale di kebab, sono state colpite in varie parti del corpo. Uno dei due è stato trasportato all’ospedale San Giovanni e rischia la vita mentre l’altro è stato ricoverato al Policlinico Umberto I e non sarebbe grave.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Sant’Ippolito e di San Lorenzo. Le indagini sono condotte dal commissariato Prenestino e dalla Squadra mobile di Roma. (Adnkronos)

