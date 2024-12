Roma, tragedia a Colli Aniene: crolla albero su una panchina, muore mamma 45enne

Un momento di spensieratezza si è trasformato in una tragedia in via Cesare Massini, a Colli Aniene, dove un enorme pioppo di circa 20 metri si è abbattuto su una panchina, travolgendo due donne. Una delle due, 45 anni, è morta sul colpo, mentre l’amica, coetanea, è ora ricoverata in gravi condizioni, in coma.

Umberti: “Una tragedia enorme”

La vittima era al parco con i suoi tre figli quando l’albero è crollato improvvisamente. Al momento dell’incidente, altri bambini giocavano nell’area, ma fortunatamente sono tutti rimasti illesi. La scena, di una violenza inaudita, si è consumata davanti agli occhi increduli di genitori e bambini presenti.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile, mentre il quartiere si è stretto in un silenzio carico di sgomento. “È una tragedia enorme”, ha commentato Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV, accorso sul luogo insieme all’assessora all’Ambiente del Campidoglio, Sabrina Alfonsi.

L’assessora Alfonsi ha tentato di chiarire quanto accaduto: “L’albero non destava particolari preoccupazioni durante le ispezioni visive precedenti, ma le prime analisi mostrano segni evidenti di ammaloramento. Le radici, secche e compromesse, potrebbero essere state danneggiate durante lavori di rifacimento delle strade”. Queste parole non hanno placato l’indignazione dei residenti, che da tempo lamentano una scarsa manutenzione del verde pubblico.

Tragedia a Colli Aniene, un caso simile a Monteverde un anno fa

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. L’area del parco è stata sequestrata, e un agronomo è stato incaricato di effettuare una perizia per stabilire le cause precise del crollo. L’indagine si concentra sulla manutenzione degli alberi e sui possibili errori compiuti durante i lavori stradali che potrebbero aver compromesso la stabilità delle radici.

L’incidente richiama un caso simile avvenuto nel novembre del 2023 a Monteverde, dove una donna di 82 anni perse la vita per il crollo di un albero. Nonostante quel tragico episodio, le misure per prevenire eventi del genere sembrano essere rimaste inadeguate.

La tragedia di Colli Aniene non è un caso isolato in questi giorni: il forte vento che ha colpito Roma ha già causato altri episodi pericolosi. In mattinata, infatti, un albero è caduto su un’auto in transito tra via Collatina e via Valente, ferendo il conducente, mentre all’Eur i vigili del fuoco hanno chiuso viale Egeo dopo il crollo di un albero e il rischio imminente di altri cedimenti. Nella notte, inoltre, alberi sono crollati anche in via della Pisana, sulla Flaminia e in diverse zone del litorale, causando danni e disagi.