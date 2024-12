Roma. Mobilità: il piano mezzi pubblici per festivi e prefestivi

Durante i giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 1° gennaio, il trasporto pubblico di Roma subirà alcune modifiche. L’avvio del Giubileo, previsto il 24 dicembre, potrebbe comportare ulteriori variazioni, mentre è già in vigore il piano mobilità per le festività natalizie fino al 6 gennaio. Per migliorare l’accesso al centro storico, infatti, sono attive le linee gratuite Free1, Free2 e 100, dalle 9 alle 21, collegate a tre parcheggi a tariffa agevolata. Il piano prevede inoltre corse aggiuntive, estensione della ZTL e facilitazioni per il car sharing.

Modifiche alla mobilità, i dettagli

24 DICEMBRE – Vigilia di Natale

Metro : attiva fino alle 23.30.

: attiva fino alle 23.30. Bus e tram : in servizio fino alle 21, eccetto alcune linee (40, 46, 49, 62, 64, 70, 492, 495 e 916) che circoleranno fino alle 23.30.

: in servizio fino alle 21, eccetto alcune linee (40, 46, 49, 62, 64, 70, 492, 495 e 916) che circoleranno fino alle 23.30. Termini-Centocelle : Direzione Centocelle: 5.30-21.30. Direzione Termini: 5.03-21.03.

: Roma-Nord : servizio feriale con ultima corsa alle 23.10 da Montebello e Flaminio.

: servizio feriale con ultima corsa alle 23.10 da Montebello e Flaminio. Metromare: ultime corse alle 21.

25 DICEMBRE – Natale

Metro, bus e tram : attivi in due fasce orarie: 8.30-13 e 16.30-21.

: attivi in due fasce orarie: 8.30-13 e 16.30-21. Roma-Nord : orario festivo: Prima corsa: 5.50 (Flaminio) e 6.01 (Montebello). Ultima corsa: 22.10 (Flaminio) e 22.38 (Montebello).

: orario festivo: Metromare : corse ridotte 7.49-13.19 e 15.53-21.23.

: corse ridotte 7.49-13.19 e 15.53-21.23. Termini-Centocelle : Direzione Centocelle: 8.30-14. Direzione Termini: 8.03-13.33. Linea bus 105 attiva 16.30-21.

26 DICEMBRE – Santo Stefano

Rete notturna : attiva nella notte tra il 25 e il 26 dicembre.

: attiva nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Giornata festiva: trasporto pubblico con orario regolare festivo.

31 DICEMBRE – Capodanno

Metro : servizio prolungato fino alle 2.30 di notte, seguito da bus sostitutivi (nMA, nMB, nMB1, nMC).

: servizio prolungato fino alle 2.30 di notte, seguito da bus sostitutivi (nMA, nMB, nMB1, nMC). Bus e tram : in servizio fino alle 21, con tredici linee attive fino alle 2.30: H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, n913.

: in servizio fino alle 21, con tredici linee attive fino alle 2.30: H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, n913. Termini-Centocelle : Direzione Centocelle: 5.30-21.30. Direzione Termini: 5.03-21.03.

: Roma-Nord : ultime corse alle 23.10 da Montebello e Flaminio.

: ultime corse alle 23.10 da Montebello e Flaminio. Metromare: servizio fino alle 21.

1° GENNAIO – Capodanno

Metro, bus e tram : servizio inizia alle 8 e prosegue con orario festivo regolare.

: servizio inizia alle 8 e prosegue con orario festivo regolare. Metro : ultime corse alle 23.30.

: ultime corse alle 23.30. Rete notturna: servizio normale nella notte tra l’1 e il 2 gennaio.