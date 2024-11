Roma tra le migliori 10 metropoli del mondo: la classifica

Roma conquista un importante traguardo nella classifica mondiale delle World’s Best Cities stilata da Resonance Consultancy, collocandosi al sesto posto e scalando ben cinque posizioni rispetto all’anno precedente. Il ranking, atteso ogni anno, valuta le città più vivibili e attrattive a livello globale per il 2024.

Il suo fascino culturale

Quest’anno la Capitale si distingue non solo per il fascino storico e culturale, ma anche per la sua capacità di offrire un’esperienza unica a turisti e residenti. Con il suo sesto posto, Roma supera metropoli come Madrid, Barcellona, Berlino e Sydney, piazzandosi dietro a Londra, New York, Parigi, Tokyo e Singapore.

“Roma sta tornando a occupare il ruolo internazionale che le spetta agli occhi del mondo“, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri. “Siamo soddisfatti di questo nuovo riconoscimento, è il segno che le nostre politiche di attrazione turistica e di investimenti stanno funzionando. Roma vuole essere una città che cresce, che affascina e in cui si vive bene senza lasciare indietro nessuno“.

La vivibilità oltre il turismo

Resonance Consultancy motiva così l’ascesa della Capitale: “L’attrattiva della città si estende oltre le sue reliquie storiche. La Città Eterna si colloca tra le prime 5 a livello globale nei nostri indici complessivi di ‘amabilità’ e ‘vivibilità’. Offre esperienze che vanno oltre il turismo, invitando i visitatori a vivere i ritmi quotidiani di una città che ha, per molti versi, definito la civiltà occidentale“.

L’orgoglio del Campidoglio

Soddisfatto anche Alessandro Onorato, assessore a turismo, sport, moda e grandi eventi, che sottolinea l’impatto delle iniziative intraprese: “Grandi opere, grandi eventi e grandi investimenti privati stanno facendo diventare Roma una grande metropoli internazionale, come forse non lo è mai stata. Siamo felici che questo lavoro venga apprezzato a livello internazionale, generando una ricaduta positiva sull’economia e sull’occupazione, con vantaggi e opportunità per tutta la città”.

Roma non smette di sorprendere, confermandosi una città che sa rinnovarsi senza perdere il legame con la sua millenaria tradizione.