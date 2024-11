Roma, nei Centri Antiviolenza al via “VenUS Informa”

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il 25 novembre partirà a Roma la campagna “VenUS Informa”, un progetto ideato dall’Associazione VenUS Urban Art in collaborazione con la cooperativa sociale Be Free e promosso da Roma Capitale. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei Centri Antiviolenza (CAV) e sul loro ruolo cruciale per le donne che affrontano percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

“VenUS informa”, i dettagli

Cuore della campagna è una comunicazione diretta e incisiva: 50 punti strategici della città saranno tappezzati di poster con il messaggio “Chiama il 1522 se pensi di star vivendo una situazione di violenza”. L’hashtag #Auguriefigliefemmine accompagna il messaggio, provocatorio e mirato a sottolineare la necessità di cambiare una cultura spesso intrisa di sessismo e pregiudizi radicati. I poster non solo invitano a denunciare le situazioni di violenza, ma puntano a evidenziare l’impatto delle parole e delle dinamiche sessiste diffuse, spesso accettate inconsapevolmente.

Il lancio ufficiale della campagna si terrà lunedì 25 novembre dalle 18 alle 20 presso il Centro Antiviolenza Nilde Iotti, in via di Grotta Perfetta 610. L’evento sarà animato da un dibattito che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure impegnate nella lotta contro la violenza di genere, come Lorenzo Marinone, delegato del Sindaco per le politiche giovanili; Michela Cicculli, Presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale; Francesca Zecca, responsabile del Centro Antiviolenza Nilde Iotti.

Ospite d’eccezione sarà la giornalista e scrittrice Stefania Catallo, autrice del libro “Quelle brave ragazze”, che verrà presentato durante l’evento. Il libro offrirà lo spunto per una riflessione aperta e collettiva sulla violenza di genere, smascherando le narrazioni che spesso riducono episodi gravi a semplici “raptus”. Saranno inoltre presenti l’artista Tina Loidice, la formatrice Linda Zennaro e la Presidente dell’Associazione VenUS, Livia Fabiani, che porteranno il loro contributo attraverso arte, esperienze e competenze.

A novembre previsti altri incontri e iniziative contro la violenza sulle donne

La campagna non si limiterà all’evento inaugurale. Nel corso del mese di novembre, sono previsti ulteriori incontri e iniziative, tra cui cerchi di autocoscienza, una pratica femminista che invita le donne a mettere in discussione sé stesse e il contesto sociale in cui vivono attraverso il dialogo autentico con altre donne. Questi momenti di confronto rappresentano uno spazio prezioso per costruire consapevolezza e promuovere una cultura del rispetto e della parità.

La campagna “VenUS Informa” si inserisce nel più ampio progetto di contrasto alla violenza di genere promosso da Roma Capitale attraverso il bando per iniziative socio-culturali diffuse sul territorio, gestito dal Gabinetto del Sindaco – Ufficio Politiche Giovanili. “La violenza di genere non è un problema privato, ma una sfida collettiva che richiede la collaborazione di istituzioni, associazioni e cittadini”, ha dichiarato Michela Cicculli.