Roma, tornano sabato 1 e domenica 2 marzo le Giornate del Riciclo

Sabato 1 marzo e domenica 2 marzo torna a Roma l’iniziativa “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per i cittadini dei Municipi coinvolti, che potranno smaltire gratuitamente rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in apposite postazioni di raccolta.

Giornate del Riciclo, cosa c’è da sapere

L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare la corretta gestione dei rifiuti, evitando l’abbandono illecito di materiali che non possono essere smaltiti nei normali cassonetti, e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra i residenti.

Durante le due giornate di raccolta, i cittadini potranno disfarsi di diversi tipi di rifiuti, tra cui:

Materiali ingombranti (mobili, divani, materassi, scaffali, poltrone, ecc.)

(mobili, divani, materassi, scaffali, poltrone, ecc.) Legno e metallo

Elettrodomestici di grandi dimensioni (frigoriferi, condizionatori, lavatrici, forni, lavastoviglie)

(frigoriferi, condizionatori, lavatrici, forni, lavastoviglie) RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come computer, monitor, televisori, stampanti, piccoli elettrodomestici

come computer, monitor, televisori, stampanti, piccoli elettrodomestici Lampade al neon e batterie al piombo

Contenitori di vernici e solventi

Sfalci e potature

Tutti i materiali raccolti verranno avviati ai corretti impianti di smaltimento e recupero, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale e favorire l’economia circolare.

Le postazioni di raccolta saranno operative dalle ore 8.00 alle 12.30 nei seguenti punti della città:

Sabato 1 marzo

Municipio III – Via Salaria 1501 (parcheggio Parco Umberto Nobile)

– Via Salaria 1501 (parcheggio Parco Umberto Nobile) Municipio V – Viale della Primavera 300

– Viale della Primavera 300 Municipio IX – Via Ignazio Silone

– Via Ignazio Silone Municipio XI – Via Frattini

– Via Frattini Municipio XV – Via Marino Dalmonte

Domenica 2 marzo

Municipio X – Via di Dragone (angolo via Bedizzole)

– Via di Dragone (angolo via Bedizzole) Municipio XIII – Via Ponzone

– Via Ponzone Municipio XIV – Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio)

– Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio) Municipio XV – Via Guido Rattoppatore (area parcheggio La Giustiniana)