Roma. Polizia Locale, pronti 224 nuovi agenti: presto entreranno in servizio

Roma si prepara ad accogliere 224 nuovi agenti della Polizia Locale, pronti a entrare in servizio da domani dopo aver completato il loro corso di formazione presso la Scuola del Corpo. Il loro ingresso rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della sicurezza urbana e nel supporto alla cittadinanza, in un periodo cruciale per la Capitale, che si appresta ad affrontare eventi di rilievo internazionale e nuove sfide di ordine pubblico.

Polizia Locale, ora sono 1300 i nuovi operatori

La cerimonia di chiusura del corso si è svolta questa mattina presso la sede della Scuola del Corpo, in piazza di Cinecittà, alla presenza del comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, e dell’assessore capitolino al Personale, Giulio Bugarini. Entrambi hanno voluto salutare i neo-agenti, sottolineando l’importanza del loro ruolo per la città.

L’assessore Giulio Bugarini, portando il saluto dell’amministrazione capitolina e del sindaco Roberto Gualtieri, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione per il potenziamento del Corpo di Polizia Locale.

“Il vostro ingresso in servizio è prezioso per la nostra città, che ha davanti a sé importanti appuntamenti e grandi sfide. Noi stiamo puntando molto sulla Polizia Locale: voi seguite i primi 800 assunti a seguito del concorso e a breve arriveranno altri 250 agenti con un ulteriore scorrimento della graduatoria, portando a 1.300 il totale dei nuovi operatori. In bocca al lupo per questo vostro inizio”, ha dichiarato Bugarini.

Polizia Locale, applausi per Daniele Virgili

A concludere il corso di formazione sono stati 224 agenti dei 250 interessati dallo scorrimento di graduatoria formalizzato alla fine del 2023. I rimanenti agenti, che per motivi personali avevano richiesto una posticipazione della firma del contratto, inizieranno la loro formazione nelle prossime settimane.

La cerimonia ha vissuto un momento particolarmente toccante con la presenza di Daniele Virgili, il giovane agente che aveva partecipato al corso precedente e che lo scorso novembre era rimasto gravemente ferito mentre era in servizio su via Tiburtina. Investito da un’auto, Virgili ha purtroppo perso una gamba, ma oggi ha voluto essere presente per salutare i nuovi colleghi, ricevendo un lungo applauso da parte dei partecipanti.

Il comandante Mario De Sclavis ha voluto ringraziare Virgili con parole di grande stima: “A nome mio e di tutto il Corpo desidero ringraziare Daniele, che oggi ha voluto essere qui con noi, portando un messaggio di grande forza e perseveranza. La Polizia Locale di Roma è una grande famiglia e Daniele ne è un esempio straordinario. Grazie di cuore per il tuo coraggio”.