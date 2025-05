Roma. Torna la “Race for the Cure”, maratona per la lotta ai tumori: strade chiuse e deviazioni bus

Roma, Race for The Cure

Immaginate se potesse esistere una maratona magica con la quale correre insieme per combattere i tumori. Ebbene, esiste ed è chiamata Race for the Cure. Questo evento, che quest’anno arriva alla sua 26esima edizione, è la più grande maratona al mondo dedicata alla prevenzione dei tumori del seno, e negli ultimi 25 anni ha permesso l’avvio di oltre 1500 nuovi progetti di ricerca e ha portato sostegno a molte donne che stanno vivendo l’esperienza di questa tremenda malattia.

Quando sia svolge la Race for the Cure?

La maratona avrà luogo tra l’8 e l’11 maggio al Circo Massimo con un programma ricco di attività, dagli incontri di sport alla prevenzione, dall’alimentazione alle attività per tutte le età. Un appuntamento immancabile per un pubblico di ogni fascia d’età, ma soprattutto per chi ha a cuore la lotta contro il cancro.

Quali sono i percorsi?

Sono previsti tre percorsi a seconda delle capacità e delle ambizioni di ciascuno: la tradizionale passeggiata di 2 chilometri aperta a tutti, per chi vuole partecipare in maniera rilassata e festosa; la corsa di 5 chilometri, adatta a chi ha un minimo di allenamento; infine la corsa di 10 chilometri, riservata agli atleti competitivi.

Chiusure stradali previste

Stando a quanto annunciato, domenica 11 sarà una giornata impegnativa per i cittadini di Roma considerando che le strade interessate dalla maratona saranno temporaneamente chiuse al traffico. Tra queste figurano via Petroselli, piazza Venezia, via del Corso, piazza del Colosseo, via di San Gregorio, e altre importanti arterie del traffico della capitale.

Orari di chiusura e riaperture

Per garantire la sicurezza degli atleti e la corretta organizzazione dell’evento, la chiusura delle strade inizierà già dalle 14 di sabato. Dalla mezzanotte si completerà la chiusura di via dei Cerchi, dalle 4:30 del mattino di domenica chiuderà via Petroselli e dalle 6:30 varranno le restrizioni su via di San Gregorio-Porta Capena-via Baccelli e viale delle Terme di Caracalla. La riapertura delle strade inizierà alle 14:30 di domenica per completarsi entro le 15:30.

Mutamenti delle linee dei bus

Infine, occorre prestare attenzione anche ai cambiamenti riguardanti le linee dei bus. Per far posto alla manifestazione, infatti, saranno modificati i percorsi di ben trentotto linee. Alcuni bus potranno essere deviati o limitati, dunque gli utenti di questi mezzi di trasporto sono avvisati a prestare attenzione alla modifica delle rotte abituali.

Una giornata intensa e piena di significato, in cui la capitale si tinge di solidarietà e speranza. Un appuntamento importante per tutti, in una città che si trasforma, per un giorno, in un grande cuore pulsante di solidarietà.

Foto, dal sito istituzionale di Roma Capitale