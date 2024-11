Roma, torna il 30 novembre la Giornata del Riciclo

L’iniziativa è proposta da Ama per smaltire i rifiuti che non possono essere gettati nei cassonetti stradali

Sabato 30 novembre, il Municipio VI di Roma ospiterà una nuova edizione della campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, l’iniziativa dedicata alla raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. L’evento, organizzato da Ama S.p.A. in collaborazione con il TGR Lazio RAI, rappresenta un’opportunità per i cittadini di contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano.

Cosa conferire e quando

La campagna nasce con l’obiettivo di incentivare i residenti a disfarsi di quei rifiuti che, per le loro caratteristiche, non possono essere smaltiti nei cassonetti stradali. Tra gli oggetti che potranno essere conferiti rientrano:

Rifiuti ingombranti: mobili, materassi, divani e altri oggetti voluminosi.

La raccolta straordinaria si svolgerà presso una postazione dedicata situata in via del Fuoco Sacro, attiva dalle 8:00 alle 12:30. I cittadini potranno portare i loro rifiuti direttamente sul posto, dove il personale Ama sarà a disposizione per facilitare le operazioni di conferimento.