Roma. Rocca Cencia, arrivano i nebulizzatori; con il Giubileo la situazione non peggiorerà

L’impianto di trattamento rifiuti di Rocca Cencia è tornato al centro delle cronache per i gravi disagi denunciati dai residenti, esasperati dal persistente odore nauseabondo e dal continuo passaggio di camion. Ora, il Comune di Roma ha annunciato un piano per affrontare l’emergenza, introducendo soluzioni tecniche e promuovendo il dialogo con la popolazione: dopo settimane di proteste e crescenti preoccupazioni, il Campidoglio ha annunciato una serie di interventi per contenere il problema, tra cui l’installazione di nebulizzatori anti-odore e un piano di manutenzione straordinaria.

La rabbia dei residenti

L’esasperazione dei residenti di Rocca Cencia si è manifestata in modi eclatanti, a partire dai blocchi stradali nella notte tra il 4 e 5 novembre, in cui è stato bloccato l’ingresso ai camion diretti all’impianto. Successivamente, è stato organizzato un presidio fisso per monitorare l’attività dello stabile; e ha fatto eco la singolare protesta con tanto di finto funerale con una bara posizionata davanti alla struttura, per denunciare il peggioramento della qualità della vita nella zona.

Oltre al disagio per i cattivi odori, i residenti temono che il recente ampliamento della struttura possa portare a un aumento dei rifiuti in ingresso, soprattutto in vista del Giubileo del 2025, con una conseguente intensificazione del traffico di mezzi pesanti.

Dopo un incontro avvenuto il 25 novembre, l’amministrazione comunale ha delineato un piano per gestire l’emergenza. Entro gennaio saranno completati i lavori per l’installazione di nebulizzatori anti-odore, una misura temporanea per ridurre i miasmi; sarà altresì previsto il completamento della sostituzione dei portoni dell’impianto, per contenere l’emissione di odori verso l’esterno. Inoltre, il sindaco Roberto Gualtieri ha rassicurato che la quantità di rifiuti trattati non sarà incrementata, nemmeno per far fronte alle esigenze straordinarie del Giubileo. I limiti attuali verranno rispettati.

Previsto un incontro con i cittadini il 17 dicembre

Una delle promesse centrali del Campidoglio riguarda la trasformazione dell’impianto di Rocca Cencia. In passato utilizzato per il trattamento meccanico dei rifiuti (TMB), l’obiettivo a lungo termine è quello di convertirlo in un sito di trasferenza, eliminando il trattamento diretto dei rifiuti. Tuttavia, questa transizione richiede tempo, e nel frattempo l’impianto deve essere gestito per minimizzare l’impatto sul quartiere.

Per affrontare le preoccupazioni dei residenti, il Campidoglio ha organizzato un incontro pubblico previsto per il 17 dicembre presso la sala consiliare del VI Municipio. Saranno presenti il Sindaco Gualtieri, l’assessora al Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, e il direttore generale di Ama, Bruno Manzi. Questo appuntamento servirà a fare il punto della situazione e a discutere con i cittadini le azioni future per migliorare la qualità della vita nel quartiere.