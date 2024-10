Roma, torna domenica la Giornata del Riciclo

Domenica 3 novembre, Roma ospiterà un nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. L’iniziativa, dedicata alla raccolta gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, coinvolgerà sette Municipi della città: II, IV, VI, VIII, X, XII e XIV. Questa giornata speciale rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di disfarsi dei rifiuti che non possono essere smaltiti nei cassonetti ordinari, come elettrodomestici, apparecchi elettronici, vecchi mobili e materiali pericolosi. Un’iniziativa concreta per promuovere il riciclo e incentivare una corretta gestione dei rifiuti, contribuendo a un ambiente urbano più pulito e sostenibile.

Giornata del Riciclo, i dettagli della raccolta

Per agevolare i residenti nella corretta gestione e smaltimento di rifiuti particolari, Ama ha allestito una serie di punti di raccolta straordinari, suddivisi per Municipio e pronti a ricevere una vasta gamma di materiali, dai vecchi frigoriferi ai divani, fino a lampade e toner usati. Ecco l’elenco delle postazioni attive:

Municipio II : Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo: punto di raccolta per legno, metallo, rifiuti ingombranti (come divani e materassi), RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), e rifiuti verdi come sfalci e potature.

: Municipio IV : Via Cesare Spellanzon (area parcheggio mercato) e Via Siro Solazzi (fronte scuola): entrambe le postazioni accettano rifiuti in legno, metallo, ingombranti e RAEE.

: Municipio VI : Via Ambrogio Necchi (parcheggio Grotte Celoni): raccoglie legno, metallo, ingombranti, RAEE, lampade, batterie, vernici, solventi, farmaci, oli vegetali, pile e toner. Via Francesco Caltagirone (area parcheggio): riceve legno, metallo, ingombranti e RAEE.

: Municipio VIII : Via Benedetto Croce: punto di raccolta per legno, metallo, rifiuti ingombranti, RAEE, lampade, batterie, vernici, solventi, farmaci, oli vegetali e toner.

: Municipio X : Via Erminio Macario: postazione dedicata a legno, metallo, ingombranti e RAEE.

: Municipio XII : Piazza San Giovanni di Dio (area mercato) e Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81): accolgono legno, metallo, rifiuti ingombranti e RAEE.

: Municipio XIV : Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi: raccoglie una vasta gamma di rifiuti, dai materiali ingombranti ai RAEE, passando per lampade, batterie, vernici, solventi, farmaci e oli vegetali. Ruggero Orlando: disponibile per legno, metallo, ingombranti e RAEE.

Contro l’impatto ambientale

È importante ricordare che questi open day di raccolta straordinaria sono un’opportunità ideale per evitare accumuli di rifiuti ingombranti in casa e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. Si raccomanda ai cittadini di verificare la postazione di raccolta più vicina e di rispettare le indicazioni per un corretto conferimento.

I materiali raccolti verranno poi avviati a centri di smaltimento o di riciclo specializzati, garantendo una gestione sicura e sostenibile degli oggetti. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti e le nuove postazioni di raccolta, i cittadini possono consultare il sito web ufficiale di Ama o il TGR Lazio.