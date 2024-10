Domenica 3 e lunedì 4 novembre visite gratis ai Musei di Roma Capitale

Il 3 novembre torna l’iniziativa #domenicaalmuseo, promossa dal Ministero della Cultura, che consente l’ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali. Quest’appuntamento mensile con la cultura si arricchisce quest’anno di un evento speciale il giorno seguente, lunedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con un’ulteriore apertura straordinaria dei luoghi della cultura.

Domenica al museo, cosa si può visitare

La prima domenica di novembre si rivela quindi un’opportunità ideale per visitare alcuni tra i luoghi più iconici della capitale. Musei, gallerie e parchi archeologici apriranno le porte gratuitamente a cittadini e turisti, consentendo l’accesso a opere d’arte e testimonianze storiche di valore inestimabile.

A Roma, sarà possibile ammirare monumenti simbolo come il Vittoriano e Palazzo Venezia o i musei di grande rilievo come la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Galleria Corsini e Galleria Spada. Tra le altre aperture gratuite troviamo Palazzo Barberini, il Museo delle Civiltà e il Museo Etrusco di Villa Giulia. I tesori archeologici romani saranno altrettanto accessibili, con i parchi del Colosseo, di Ostia Antica e dell’Appia Antica, che ospitano rovine di epoche passate immerse in contesti naturali di grande fascino.

Oltre ai più noti, saranno aperti anche siti archeologici meno conosciuti ma di grande valore, come il Parco Archeologico del Celio (visitabile dalle 7 alle 17:30), il Museo della Forma Urbis (ultimo ingresso alle 15) e le aree sacre di Largo Argentina e del Circo Massimo, inclusi la Villa di Massenzio e i Fori Imperiali (accessibili dalle 9:30 alle 16:30, con ultimo ingresso un’ora prima).

L’evento di novembre offre anche l’occasione di visitare diverse esposizioni temporanee e collezioni permanenti in musei di grande prestigio. Al Museo di Roma di Piazza Navona sarà allestita la mostra “LAUDATO SIE! Natura e scienza. L’eredità culturale di frate Francesco,” che espone 93 opere rare del Fondo antico della Biblioteca comunale di Assisi. Questa esposizione celebra il rapporto tra uomo e natura, sottolineando l’importanza della sostenibilità e della scienza nella vita contemporanea.

Il Museo di Roma in Trastevere ospita l’esposizione fotografica “Roma ChilometroZero,” una serie di “racconti visivi” in cui 15 fotografi romani documentano le sfumature della città eterna. La Galleria d’Arte Moderna accoglie invece la mostra “Estetica della deformazione. Protagonisti dell’Espressionismo Italiano,” un affascinante viaggio attraverso l’arte italiana espressionista degli anni Trenta e Cinquanta, dalla Scuola Romana al gruppo Corrente. Nelle suggestive sale della Casina delle Civette di Villa Torlonia sarà possibile ammirare l’esposizione “Niki Berlinguer. La signora degli arazzi,” che fonde la tecnica tradizionale dell’arazzo con influenze contemporanee.

Tra i musei civici aperti troviamo i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, e il Museo Civico di Zoologia. Si tratta di un’occasione per riscoprire la storia, la scienza e l’arte custodite in questi luoghi.

L’iniziativa eccezionalmente anche di lunedì

Lunedì 4 novembre, la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate prevede un’ulteriore apertura gratuita dei musei e parchi statali. Saranno accessibili le Terme di Caracalla, il Museo di Castel Sant’Angelo, la Galleria Corsini e il Pantheon, così come Galleria Spada, Palazzo Barberini e il Museo delle Civiltà. Anche il Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano e le suggestive Case Museo Boncompagni Ludovisi, Hendrik Christian Andersen e Mario Praz apriranno le porte al pubblico per l’occasione.

Per assicurarsi una visita piacevole, si raccomanda di verificare gli orari specifici dei musei e siti archeologici, poiché alcune aperture potrebbero essere limitate. Si consiglia inoltre di arrivare in anticipo per evitare lunghe code, dato che l’affluenza sarà probabilmente alta in queste giornate di accesso gratuito.