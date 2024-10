Roma, nuovo Open day CIE sabato 2 e domenica 3 novembre

Carta d'Identità Elettronica, richiesta presso gli ex Pit

Tornano gli appuntamenti per richiedere la Carta d’Identità Elettronica nella Capitale: da domani possibili le prenotazioni

Nel fine settimana del 2 e 3 novembre, i cittadini avranno l’opportunità di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) grazie ad una serie di aperture straordinarie presso i Punti Informativi Turistici (PIT) di Roma, situati nel centro storico, e nel nuovo punto di rilascio in Via Petroselli 52. Questi Open day rappresentano un’occasione per agevolare il rilascio del documento, essenziale per l’identificazione e l’accesso ai servizi digitali nazionali, con orari estesi e strutture dedicate.

Open day CIE, i dettagli

Per chiunque intenda approfittare di queste giornate di apertura straordinaria, i punti dedicati saranno operativi con i seguenti orari:

Sabato 2 novembre : dalle 8:30 alle 16:30

: dalle 8:30 alle 16:30 Domenica 3 novembre: dalle 8:30 alle 12:30

Le sedi attive saranno:

Piazza Santa Maria Maggiore

Piazza Sonnino

Piazza delle Cinque Lune

Via Petroselli 52 (nuovo punto di rilascio)

Questa iniziativa intende facilitare l’accesso ai servizi amministrativi per i cittadini, rispondendo alla crescente richiesta di emissione del documento in formato digitale. La CIE, infatti, offre numerosi vantaggi, dalla maggiore sicurezza grazie al microchip integrato alla possibilità di utilizzarla per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione online.

Prenotazioni sul portale del Ministero dell’Interno

Per partecipare agli Open Day e ottenere la CIE è obbligatorio prenotare un appuntamento tramite il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni si apriranno giovedì 31 ottobre e saranno disponibili fino a esaurimento posti. È importante ricordare che l’affluenza in queste giornate è spesso elevata e che la prenotazione rappresenta l’unico modo per accedere al servizio.

Il giorno dell’appuntamento, è necessario presentarsi con:

La prenotazione confermata

Una fototessera recente

Un metodo di pagamento elettronico per il pagamento delle spese di rilascio

per il pagamento delle spese di rilascio La vecchia carta d’identità o un altro documento di riconoscimento

Per garantire un servizio efficiente e sempre aggiornato, il portale online degli Open Day fornisce informazioni costantemente aggiornate sulle aperture, le sedi disponibili e eventuali modifiche di orario o nuove sedi. Le informazioni vengono aggiornate settimanalmente, dal martedì al venerdì, e sono consultabili in homepage per agevolare i cittadini nel trovare tutte le indicazioni necessarie.