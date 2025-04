Roma, Street Food a Colli Aniene dall’11 al 13 aprile

L’ingresso è libero, e l’invito è aperto a tutti. Per chi vive il quartiere e per chi vorrà scoprirlo attraverso la lente del gusto, della musica e della convivialità

Il debutto del grande food village nel cuore del Municipio IV

Dall’11 al 13 aprile 2025, il quartiere di Colli Aniene accoglierà per la prima volta il TTS Food, trasformandosi in un vero e proprio villaggio del gusto. Un evento atteso, che non solo porta con sé l’energia e la qualità dello street food d’eccellenza, ma segna anche un momento simbolico per il Municipio IV, sempre più protagonista nella valorizzazione delle periferie romane.

L’area scelta è il parcheggio di viale Ferdinando Santi, davanti all’Istituto Tullio De Mauro: uno spazio che per tre giorni si animerà di colori, profumi, musica e socialità. Un progetto fortemente voluto dal presidente Massimiliano Umberti, che in questi anni ha spinto per una maggiore vivacità culturale e aggregativa nei quartieri del IV Municipio.

E questa volta tocca a Colli Aniene, una zona che unisce la tranquillità residenziale al verde del Parco della Cervelletta e alla vitalità di una comunità sempre più coinvolta nelle iniziative di territorio.

Un’esperienza gastronomica per tutti, tra innovazione e tradizione

Il format è ormai collaudato, ma ogni tappa ha una sua identità. A Colli Aniene, il TTS Food si presenta con 20 Street Chef disposti su due file, uno di fronte all’altro, a creare le vie del gusto. Al centro, le postazioni dedicano birra artigianale, cocktail e DJ set. Attorno, tavoli, sedute, ombrelloni, giochi di luce e un’atmosfera che invita a restare.

Il villaggio sarà attivo dal venerdì sera alla domenica sera, con orario continuato il sabato e la domenica, per accogliere famiglie, gruppi di amici e curiosi del buon cibo.

Il programma gastronomico è ampio e pensato per accontentare ogni palato: si spazia dai piatti tradizionali regionali italiani, rivisitati in chiave street food, fino alle proposte internazionali che toccano India, Grecia, Spagna, Argentina e Stati Uniti.

Tra i classici che ritornano: panini con polpo arrosto, cannoli siciliani, bombette pugliesi, arrosticini abruzzesi, paella valenciana e Pulled Pork americano. Ma ci sarà spazio anche per specialità vegane, gluten free e piatti gourmet realizzati con materie prime freschissime sotto gli occhi del pubblico.

Un evento pensato per il quartiere e le sue famiglie

Ciò che rende speciale questa edizione non è solo l’offerta culinaria, ma il contesto in cui si svolge. TTS Food arriva in un quartiere che finora non aveva mai ospitato eventi di questa portata, portando con sé un format inclusivo, pensato per un pubblico eterogeneo. L’allestimento è accessibile, accogliente e adatto anche ai più piccoli.

C’è attenzione alla sostenibilità, come dimostra l’uso dei mattoni Maniva al posto delle bottiglie di plastica, e una cura estetica che trasforma uno spazio urbano in un ambiente esperienziale. Per gli amanti del dolce non mancheranno maritozzi con la panna, cheesecake, bombe fritte, tiramisù espresso e delizie al pistacchio. E da bere, oltre alle birre bavaresi non filtrate della Landshuter Brauhaus, sarà disponibile una drink zone con aperitivi e cocktail per ogni gusto.

Un fine settimana che unisce il piacere del cibo alla vita di comunità

Quello di Colli Aniene non sarà solo un evento gastronomico, ma un’occasione per riscoprire il valore dello stare insieme, all’aperto, con lentezza e curiosità. Non è un festival chiassoso, ma un’esperienza dal ritmo umano, dove ogni piatto racconta una storia, ogni incontro diventa occasione di scambio, e ogni dettaglio è pensato per far sentire le persone parte di qualcosa.

L’ingresso è libero, e l’invito è aperto a tutti. Per chi vive il quartiere e per chi vorrà scoprirlo attraverso una nuova lente: quella del gusto, della musica e della convivialità.