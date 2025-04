Roma, cosa fare nel weekend del 12-13 aprile

Il fine settimana del 12 e 13 aprile 2025 offre a Roma una varietà di eventi culturali, musicali e artistici. Ecco una selezione delle iniziative più interessanti per trascorrere un weekend all’insegna della cultura e del divertimento.​

Festival delle Scienze all’Auditorium Parco della Musica

Dal 8 al 13 aprile, l’Auditorium Parco della Musica ospita la ventesima edizione del Festival delle Scienze, quest’anno dedicato al tema “Corpi”. Il festival propone conferenze, laboratori e spettacoli che esplorano il rapporto tra scienza e società, coinvolgendo esperti di fama internazionale.

Mostra “Omaggio a Carlo Levi” alla Galleria d’Arte Moderna

A partire dall’11 aprile, la Galleria d’Arte Moderna presenta la mostra “Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo”. L’esposizione esplora il legame tra l’artista e il collezionista, attraverso opere e documenti inediti.

Concerto di Remo Anzovino allo Spazio Rossellini

Sabato 12 aprile, il compositore e pianista Remo Anzovino presenta il suo nuovo album “Atelier” in un concerto presso lo Spazio Rossellini. Un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove composizioni di uno dei più originali musicisti italiani. ​

Mercato di Campagna Amica

Sabato 12 aprile, in Via Vittorio Montiglio 67, si tiene il mercato di Campagna Amica, dove è possibile acquistare prodotti agricoli a km 0 e riscoprire i sapori autentici del territorio.

Festival “Immaginaria” al Nuovo Cinema Aquila

Dal 11 al 13 aprile, il Nuovo Cinema Aquila ospita la ventesima edizione di “Immaginaria”, il festival internazionale di cinema indipendente a tematica lesbica e femminista. Un’importante rassegna che promuove la visibilità e la cultura delle donne nel cinema. ​

Hanami all’Orto Botanico di Roma

Sabato 12 e domenica 13 aprile, l’Orto Botanico di Roma ospita l’Hanami, la tradizionale festa giapponese dedicata alla contemplazione dei ciliegi in fiore. I visitatori potranno passeggiare tra i sentieri del giardino giapponese, ammirando la fioritura dei sakura e partecipando a laboratori e attività culturali che celebrano la bellezza effimera della natura. ​

“Il Lago dei Cigni” al Teatro Ghione

Fino a domenica 13 aprile, il Teatro Ghione presenta una rivisitazione del celebre balletto “Il Lago dei Cigni”, curata da Luigi Martelletta. La coreografia offre una narrazione più fluida e realistica, mantenendo intatta la magia delle musiche di Čajkovskij e la struggente storia d’amore tra Odette e il Principe Siegfried. ​

“Moby Dick” al Teatro Quirino

Il Teatro Quirino ospita fino al 13 aprile l’adattamento teatrale di “Moby Dick”, diretto da Guglielmo Ferro e interpretato da Moni Ovadia nel ruolo del capitano Achab. Lo spettacolo porta in scena l’epica caccia alla balena bianca, simbolo del male assoluto, tra follia e sfida alla natura. ​

“Scene dal Faust di Goethe” all’Auditorium Parco della Musica

Dal 11 al 14 aprile, l’Auditorium Parco della Musica ospita il concerto “Scene dal Faust di Goethe” di Schumann, diretto dal maestro Daniel Harding. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Coro e le Voci Bianche offriranno un’esecuzione di grande intensità emotiva. ​

Mostra “Amano Corpus Animae” al Museo di Roma Palazzo Braschi

Dal 28 marzo al 12 ottobre, il Museo di Roma Palazzo Braschi presenta la mostra “Amano Corpus Animae”, dedicata all’artista giapponese Yoshitaka Amano. L’esposizione include oltre 200 opere originali, tra cui disegni inediti e collaborazioni con lo scrittore Michael Moorcock, offrendo un viaggio attraverso l’arte e l’immaginario dell’autore di “Final Fantasy”. ​

Cirque du Soleil con “Alegría” a Roma

Fino al 13 aprile, il Cirque du Soleil presenta a Roma lo spettacolo “Alegría – In a New Light”, una reinterpretazione moderna del classico show. Sotto il Grand Chapiteau in Viale di Tor di Quinto, gli spettatori potranno assistere a performance acrobatiche e coreografie mozzafiato in un’atmosfera onirica. ​

Roma Appia Run 2025

Domenica 13 aprile si svolge la XXVI edizione della Roma Appia Run, una corsa unica che attraversa cinque tipi di pavimentazione, tra cui l’antica Via Appia. La gara, con partenza dallo Stadio delle Terme di Caracalla, offre percorsi competitivi e non competitivi, adatti a tutti i livelli di preparazione. ​

Cammino di San Francesco

Sempre domenica 13 aprile, nell’ambito dei Cammini verso Roma del Giubileo 2025, si svolge il Cammino di San Francesco. L’itinerario di 15 km parte da Piazza Sempione e attraversa luoghi significativi della capitale, come il Parco di Villa Ada e il Ponte Milvio, per concludersi alla Basilica di San Pietro. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione su Eventbrite. ​

Derby Lazio – Roma allo Stadio Olimpico

Le forze della Roma pallonara sono tutte concentrate qui. Domenica 13 aprile alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico ospita il sentito derby tra Lazio e Roma. La partita, attesa con trepidazione dai tifosi, rappresenta un momento di grande passione calcistica nella capitale. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali modifiche alla viabilità e ai trasporti pubblici in zona. ​