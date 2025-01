Roma, solo qui trovi le persone STRAFOTTENTI | In questo posto si radunano e il fine è unico: scopri cosa combinano

Nella Capitale italiana c’è un evento che sicuramente lascerà a bocca aperta per il suo essere alquanto bizzarro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

A Roma non manca davvero nulla e questo discorso riguarda anche l’ambito del teatro. Tanti sono quelli che si trovano lungo le strade romane e ognuna ha delle caratteristiche più uniche che rare. Risultano essere maestosi sia quelli dell’antica Roma che del periodo contemporaneo.

Nella Roma Antica la loro costruzione avveniva per motivi legati alla religione e ad eventi pubblici come i combattimenti tra i gladiatori. All’inizio erano destinati solo i nobili, però nel corso del tempo furono accolti anche coloro di umili origini.

Possiamo menzionare il Teatro di Pompeo, di Marcello e di Balbo. Rappresentano un patrimonio dell’umanità perché hanno una storia più unica che rara. Non è cambiato molto dal passato, dal momento che le persone decidono di sedersi comodamente su una poltrona per assistere a degli spettacoli.

A tal proposito non si può non parlare di un evento che ha dato inizio al 2025 con grandi consensi. Se sei interessato allora sarebbe opportuno proseguire nella lettura.

Uno spettacolo più unico che raro nel cuore della Capitale

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che ci saranno degli spettacoli imperdibili e uno di questi ha avuto inizio martedì 7 gennaio per poi concludersi il 12 gennaio 2025, quindi c’è ancora tempo per acquistare il biglietto. Costa a persona 35 euro e quello ridotto riguarda gli over 65 con 25 euro e gli under 30 possono accedere allo spettacolo pagando solo 15 euro.

Gli orari sono i seguenti: dal martedì al sabato alle ore 21:00 e la domenica alle ore 17:00, dunque nel primo pomeriggio. Una scelta saggia dal momento che il giorno dopo ha inizio nuovamente una settimana stracolma di impegni. L’evento si svolgerà nello Off/Off Theatre in Via Giulia 20 ed è intitolato Persone naturali e strafottenti. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più.

Ecco ulteriori informazioni sul cast e la trama dell’opera teatrale

Marisa Laurito, Giancarlo Nicoletti, Guglielmo Poggi e Livio Beshir saranno sul palco pronti a regalare emozioni al pubblico. L’attrice di punta Laurito ha accettato di indossare le vesti che tempo fa erano state date a Pupella Maggio. Nicoletti è un attore di teatro amatissimo per il suo talento innato e dal piccolo schermo proviene Poggi che interpreta un personaggio di nome Fred. Infine c’è Beshir che ha anche esperienza nella conduzione televisiva.

La trama risulta essere molto avvincente: nel capoluogo campano nella notte di Capodanno ci sono quattro personaggi che avranno, per un gioco del destino, modo di relazionarsi tra loro ed esplorare mondi nuovi e interessanti. Si tratta di una tragicommedia poetica e allo stesso tempo cruda. Per maggiori informazioni basta inviare una mail oppure chiamare il numero che compare nel sito menzionato.