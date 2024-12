Roma è la città per i PERFETTI SCONOSCIUTI | Proprio come il film, qui l’esperimento è reale: posti limitati fino a gennaio

A Roma c’è davvero di tutto. Stavolta si è superata accogliendo uno degli eventi più attesi in assoluto da chi ama delle opere di realizzazione puramente italiana.

In questo periodo dell’anno Roma è frequentata da tantissime persone e per questo motivo sono stati organizzati degli eventi davvero imperdibili. Sono stati presi in considerazione tutti in base alle proprie passioni.

I bambini, per esempio, possono visitare la casa di Hello Kitty con la mostra immersiva dell’Art of Play in Viale Angelico 52 mentre gli sportivi possono partecipare a una serie di gare del Christmas Games che si terranno sabato prossimo presso l’Oratorio Parrocchia Santa Rita a Tor Bella Monaca.

Qualche settimana fa è stato possibile recarsi al Solara Garden Center in Via di Macchia Saponara 247 per immergersi nell’atmosfera fiabesca del Villaggio di Natale. Anche a teatro sarà possibile assistere a degli spettacoli davvero unici.

Per chi ama la commedia italiana è stato programmato un evento imperdibile che non sarà pausa neanche l’ultimo giorno dell’anno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un evento più unico che raro si svolgerà nella Capitale italiana

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it sembra che arriverà a teatro uno spettacolo di Paolo Genovese. Andando nello specifico, dal 26 dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2025 si potrà andare a vedere uno degli spettacoli più belli in assoluto. Bisognerà prenotare dei biglietti, il cui prezzo varierà dai 22 ai 40 euro, presso il Teatro Ambra Jovinelli in Via Guglielmo Pepe, 45.

Nel cast ci saranno Dino Abbrescia, Lorenza Indovina, Valeria Solarino, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi e Massimo De Lorenzo. Ci sarà anche lo spettacolo previsto per Capodanno e per il pubblico delizierà il palato con un buon buffet e a mezzanotte si prenderà per accogliere il nuovo anno. Ma cosa sarà proposto sul palcoscenico? L’adattamento di uno dei film più apprezzati in assoluto negli ultimi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teatro Ambra Jovinelli (@ambrajovinelli)

Ecco tutte le informazioni utili sulla rappresentazione teatrale

Stiamo parlando di una commedia italiana del 2016 intitolata Perfetti sconosciuti. Gli attori del cast sono Kasia Smutniak, Marco Giallini, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Benedetta Porcaroli e Giuseppe Battiston. Sono degli amici che decidono di organizzare una cena e a un certo punto si propone di mettere sul tavolo i cellulari per un esperimento sociale.

Alla fine vengono fuori tante realtà nascoste che danno un esito del tutto inaspettato alla serata. Tuttavia alla fine del film si scopre che il gioco non è mai avvenuto perché qualcuno si è rifiutato di farlo. Sicuramente sul palcoscenico gli attori sapranno rappresentare al meglio una delle commedie più affermate in assoluto negli ultimi anni.