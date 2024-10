Festa del Cinema di Roma: il programma di oggi 24 ottobre

Oggi è il giorno del debutto alla regia di Luca Zingaretti. Spazio anche per Paz Vega e Matilda De Angelis

Si alza il sipario sulla nona giornata della Festa del Cinema di Roma. Oggi, giovedì 24 ottobre, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del grande schermo, con un programma denso di eventi, anteprime, proiezioni speciali e incontri con i protagonisti del cinema. Tra i momenti più attesi, il debutto alla regia di Luca Zingaretti e la proiezione del film di Margherita Ferri “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, che affronta il drammatico tema del bullismo.

Festa del Cinema, debutto alla regia per Zingaretti

Uno degli eventi clou di questa giornata è senza dubbio l’anteprima del film “La casa degli sguardi” di Luca Zingaretti, che segna l’esordio dell’attore alla regia. La pellicola, in programma alle ore 18 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è un adattamento dell’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. Ambientato nella Roma contemporanea, il film racconta storie di sofferenza e resilienza attraverso gli occhi di chi sceglie di credere nel proprio lavoro e nella scrittura come mezzi per affrontare le difficoltà della vita. La narrazione, autentica e toccante, promette di emozionare il pubblico.

Alle ore 21.30, sempre presso la Sala Sinopoli, sarà proiettato “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, un altro film molto atteso. La regista Margherita Ferri affronta uno dei primi casi riconosciuti di cyberbullismo in Italia, raccontando la tragica storia di Andrea Spezzacatena, un adolescente spinto a un gesto estremo a causa delle prese in giro subite dai suoi coetanei sui social. Il film, che getta luce sugli stereotipi di genere e sull’impatto devastante del bullismo, rappresenta una riflessione potente sulle dinamiche giovanili e sui pericoli del mondo virtuale.

Nel pomeriggio, alle ore 16, la Sala Sinopoli ospiterà un incontro speciale con Fabio e Damiano D’Innocenzo, i gemelli che sono ormai un punto di riferimento del cinema italiano. Durante il “Paso Doble”, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare i due registi parlare del loro percorso artistico e delle loro opere, tra cui “Favolacce” e “La terra dell’abbastanza”, che hanno riscosso successo nei maggiori festival internazionali. I D’Innocenzo sono anche i creatori della serie “Dostoevskij”, presentata all’ultima Berlinale, che sta raccogliendo consensi per la sua originalità e intensità.

“Proiezioni speciali” e documentari di guerra

La giornata prosegue alle 21.15 con la proiezione di “Nottefonda” di Giuseppe Miale di Mauro, presso la Sala Petrassi. Il film, tratto dal romanzo “La strada degli americani”, racconta una storia di rabbia e redenzione, ambientata nei luoghi notturni di una Napoli lontana da stereotipi oleografici. Il regista, uno dei fondatori del teatro NEST di San Giovanni a Teduccio, trova in Francesco Di Leva, che recita accanto al figlio Mario, un interprete che si spinge fino al limite, portando sullo schermo un’intensa narrazione di conflitti e speranza.

La sezione “Proiezioni Speciali” si apre con quattro documentari di grande impatto, presentati al Teatro Studio Gianni Borgna. Tra questi spicca “Nel tempo di Cesare” di Angelo Loy, che segue le vicende di due famiglie di pescatori di anguille che lavorano sul Tevere. Un racconto di vita e tradizioni che si intreccia con il cambiamento della città, arricchendo la rassegna “Gocce di cinema”.

Alle ore 19.30 sarà la volta di “Dike – Vita da magistrato”, un documentario che esplora il mondo della magistratura italiana, e alle 21.30 verrà proiettato “Lirica ucraina” di Francesca Mannocchi, incentrato sulle voci e le storie di chi ha vissuto in prima persona il conflitto in Ucraina.

Premio all’eccellenza femminile a Paz Vega

Il MAXXI ospita, alle ore 18.30, “Il complotto di Tirana” di Manfredi Lucibello, un documentario che racconta uno degli scherzi più eclatanti del mondo dell’arte contemporanea, mentre alle 21 sarà proiettato “Architecton” di Viktor Kossakovskij, una riflessione visiva sul rapporto tra architettura e ambiente.

Al Teatro Palladium, alle ore 20, sarà proiettato “Ghostlight”, un film di Kelly O’Sullivan e Alex Thompson che esplora le dinamiche tra vita e arte.

Oggi, durante la manifestazione Alice nella Città, avverrà la consegna dei Womenlands Excellence Awards, con il riconoscimento all’eccellenza femminile assegnato all’attrice e regista Paz Vega, presente a Roma per accompagnare il suo esordio alla regia con il film “Rita”, e a Matilda De Angelis, protagonista della seconda stagione della serie Netflix “La legge di Lidia Poet”, i cui primi episodi saranno proiettati in anteprima.