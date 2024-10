Roma. Maltempo: crolla albero nei pressi della Galleria Fleming, tragedia sfiorata

La Capitale è stata colpita nelle ultime ore da un’ondata di maltempo che ha causato diversi gravi disagi. Oggi, giovedì 24 ottobre, un violento temporale ha fatto scattare l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, e uno degli episodi più critici si è verificato nelle prime ore del mattino, quando un albero ad alto fusto è crollato improvvisamente su un’automobile in transito all’uscita della Galleria Fleming, nei pressi del Circolo Canottieri Aniene.

Crollo albero, conducente illeso

Il crollo dell’albero, avvenuto intorno alle 8.00, ha seminato il panico tra gli automobilisti che in quel momento si trovavano in fila lungo la carreggiata, congestionata dal traffico mattutino. Testimoni presenti sul posto hanno riferito di aver visto l’albero staccarsi improvvisamente dalla base, precipitando sulla strada e colpendo in pieno una vettura che procedeva in direzione dello Stadio Olimpico. Per fortuna, il conducente dell’auto non è rimasto ferito, nonostante il violento impatto che ha distrutto il veicolo.

“Una tragedia sfiorata”, hanno dichiarato diversi utenti sui social, raccontando la scena drammatica e commentando l’importanza della tempestività dei soccorsi. Il tratto di strada coinvolto è uno dei più trafficati della città, e il crollo dell’albero ha subito provocato un caos viario con ripercussioni significative sulla circolazione.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha immediatamente ricevuto diverse chiamate di soccorso, tra cui quella per l’albero crollato sulla Galleria Fleming. Sul posto sono intervenuti rapidamente i pompieri e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, chiamati a gestire la complicata situazione del traffico nella zona. L’incidente è avvenuto nei pressi di Largo Ferraris IV, un nodo cruciale per la viabilità cittadina, dove le strade confluiscono in direzione Via del Foro Italico e Via dei Monti della Farnesina.

Disagi meteorologici per tutto il weekend

Il traffico ha raggiunto livelli critici, con lunghe code che si sono estese fino al Foro Italico e alle vie limitrofe. Il tratto è stato segnalato come “da bollino rosso”, e le pattuglie della Polizia Locale, presenti in numero significativo, hanno cercato di regolare il flusso di veicoli e deviare il traffico per evitare ulteriori ingorghi. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di rimozione del grosso tronco, un lavoro che ha richiesto diverse ore, considerando anche la necessità di rimuovere l’auto distrutta e ripristinare la circolazione.

Il maltempo che ha colpito Roma non ha creato problemi solo sulla viabilità stradale, ma ha anche provocato notevoli disagi sui mezzi pubblici. I temporali intensi che si sono abbattuti sulla città hanno causato ieri il blocco delle linee della metropolitana B e B1, lasciando migliaia di pendolari senza servizio. L’interruzione è stata causata da allagamenti e guasti tecnici, che hanno costretto le autorità a evacuare i treni fermi nelle stazioni e sospendere il servizio per diverse ore.

Le previsioni meteorologiche indicano che il maltempo potrebbe continuare per tutto il fine settimana, alimentando il rischio di nuovi episodi simili. L’allerta meteo gialla, emessa già nelle scorse ore, rimane valida e segnala il rischio di ulteriori fenomeni intensi, come forti piogge, allagamenti e crolli di alberi o strutture precarie.