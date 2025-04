ROMA SEGRETA – Sotto il cemento scorre ancora un torrente nascosto: nessuno sa dove si trova | La scoperta più assurda della città

Incredibile, ma vero! Roma non smette mai di stupire. C’è una realtà parallela che pochi conoscono perché “non è visibile”. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Roma è un museo a cielo aperto! Gode di un patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto, quindi non stupisce che sia una delle mete turistiche più ambite in assoluto. In tanti restano affascinati dalla maestosità della Fontana di Trevi, ideata da Nicola Salvi e completata nel 1762.

C’è chi è incuriosito dal Pantheon, il celebre tempio datato dal 118 al 125 d.C. con un cupola e tombe rinascimentali. Per non parlare della Galleria Borghese con le sue opere d’arte che appartengono a un periodo incluso tra il XV e il XVIII secolo e tra queste ci sono alcune di Bernini e Caravaggio.

Ci sono anche i borghi più belli d’Italia adatti per coloro che vogliono andare alla ricerca delle culture locali immerse totalmente nel verde. In poche parole passeggiare per Roma equivale a fare un tuffo nel passato glorioso che rappresenta un vanto il nostro Paese.

In realtà non è solo questo! Non ci crederai, ma esiste una magia che primeggia al di sotto della città. Una sorta di mondo sotterraneo? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Roma, la Caput Mundi, non smette di stupire

Molti non sono a conoscenza di un mondo parallelo inesplorato perché non si può ammirare a cielo aperto. Sì è abituati a collegare la città eterna alla grandiosità del Colosseo e della Basilica di San Pietro. Ci vorrebbero mesi per scoprirla da cima a fondo, ragioni per cui dovresti organizzare più di qualche settimana o tornarci appena si presenta l’occasione.

Sul sito 2duerighe.com è stato messo in risalto questo mondo parallelo della capitale italiana. Il tutto è venuto a galla grazie alle attività incessanti degli archeologi. La Roma che tutti conosciamo non è altro che “una città costruita strato sopra strato, secolo dopo secolo”. Dalle origini fino ai giorni odierni, non si può non restare affascinati dalla Caput Mundi.

Una realtà sotterranea da scoprire

La Roma sotterranea è nota per le catacombe, i luoghi di culto cristiano, gli acquedotti e varie opere idrauliche. Per luoghi sotterranei si indicano quelli al di sotto del cemento collegati con ciò che sta al di sopra. Un esempio? La cripta sotto la Chiesa di Santa Maria della Concezione, in Via Veneto. A seguire c’è la Chiesa di San Clemente nota per un affresco collocato nei suoi sotterranei.

Risotto della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo si possono ammirare le Domus romane del Celio con affreschi ancora in buono stato. Poi c’è la Necropoli Ostiense vicino alla Basilica di San Paolo fuori le mura. Ovviamente la lista immensa, dunque organizza delle giornate per andare alla scoperta di questi tesori nascosti.