Superbonus 110%, auto nuova senza pagare nulla: bastano due minuti e ti accreditano tutto sul conto | Il Governo ha sbloccato i soldi

Un nuovo fantastico bonus è stato messi a disposizione a partire da maggio e stavolta è la vostra auto a trarne grande beneficio.

Negli ultimi anni sono stati progettati innumerevoli bonus di natura economica volti ad aiutare le famiglie italiane, soprattutto quelle che si trovano in grande difficoltà. Alcuni di questi sono incentrati a produrre risparmio in specifici settori, come quello green.

A questo proposito, il governo si è mosso per incrementare il numero di iniziative volte alla riduzione dell’impatto ambientale e quindi ad uno stile di vita più sostenibile. Ragion per cui è stato ideato il Superbonus auto green 100.

Ma attenzione, non tutti gli italiani ne possono usufruire. Per essere idonei è importante avere il certificato corretto di residenza. Solo alcune regioni infatti offrono la possibilità di ricevere il suddetto contributo. Ma scopriamo insieme in cosa consiste esattamente e quali sono i cittadini che possono far domanda.

Chi può usufruire del Superbonus auto green 110

Dal bonus zanzariere a quello dei trasporti, sono molto differenti i contributi economici offerti dal governo. Per non parlare dei beneficiari, che tendono a cambiare in base ai requisiti richiesti da uno specifico incentivo.

In questo caso ad usufruire del Superbonus auto green saranno i residenti di quattro regioni: Lombardia, Veneto, Sicilia e Valle D’Aosta. Tra i beneficiari è inclusa anche la provincia autonoma di Bolzano. Solo coloro che risiedono in una di queste zone dello stivale avrà modo di utilizzare il suddetto contributo.

Cos’è il Superbonus auto green 110

Come si può dedurre dal nome, il Superbonus è rivolto alle persone che sono in procinto di acquistare un’auto, a patto però che sia termica e che venga rottamato il vecchio veicolo. Per quanto riguarda la cifra prevista dall’incentivo, cambia in base alla regione. Per esempio in Lombardia si arriva a 3500 euro se si seguono i requisiti sopracitati, mentre a Bolzano la somma raddoppia se si aggiunge l’installazione di una wallbox domestica.

Invece in Valle d’Aosta gli under 35 possono ricevere fino a 12700 euro, cifra che può essere usata in questo caso per comprare un camion o un furgone, qualora non si abbia alcun interesse a portarsi a casa una classica vettura. Il Superbonus auto green rappresenta quindi una grandissima occasione per milioni di italiani, anche se, come accennato in precedenza, devono risiedere in una delle quattro regioni in questione o nella provincia autonoma di Bolzano.