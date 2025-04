Benzina, il Governo ti restituisce fino al 40% dei costi: risparmi fino a 500€ al mese | Richiesta facilissima da fare

Ci sono buone notizie per quanto riguarda i costi relativi alla benzina. Il Governo permetterà a tutti di avere un rimborso, ma c’è una scadenza. Ecco come stanno le cose.

Il Governo da anni sta aiutando gli italiani ad affrontare questo periodo storico delicato da un punto di vista economico. In che modo? Proponendo dei bonus. Tuttavia ci sono dei requisiti da rispettare e uno di questi è senza dubbio l’ISEE.

All’appello nessuno è escluso, proprio perché lo scopo è dare una mano concreta a tutti. In questo caso l’attenzione si focalizza su una determinata categoria di persone. Sul sito money.it è stata riportata una notizia che ha entusiasmato soprattutto coloro che non possono fare a meno di spostarsi con un mezzo di trasporto.

Occorre semplicemente fare una domanda per il Bonus Gasolio, ma il nocciolo della questione consiste nel capire chi può presentarla e chi no. Ciò che conta sapere è la data di scadenza, ovvero il 30 aprile 2025. Questo significa che manca davvero poco per darsi una mossa.

Il tutto è stato riportato nella nota del 28 marzo 2025 numero 195192 dell’Agenzia delle Dogane, in cui si spiega perfettamente che il rimborso può avvenire in denaro o in compensazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Bonus Gasolio, puoi risparmiare se fai la domanda

E’ arrivato il Bonus Gasolio grazie alla Legge di Bilancio che permette di risparmiare intorno ai 500 euro, ma in questo caso il consumo del gasolio commerciale è quello destinato agli autotrasporti. Per i consumi delle imprese di autotrasporto si parla di 214,18 euro per mille litri.

Si deve presentare la domanda sul sito dell’Agenzia (ecco i passaggi da seguire: Percorso Accise, Prodotti energetici, Benefici gasolio da autotrazione, Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2025) o in forma cartacea (da convertire su un formato informativo come Dvd e pen drive).

Ecco chi può fare richiesta e cos’atro si deve presentare

La domanda deve essere fatta da chi è impegnato nell’attività del trasporto merci (tra i requisiti ci devono essere l’iscrizione nell’albo nazionale dei autotrasportatori, la licenza di esercizio dell’autotrasporto e l’idoneità nell’esercizio della professione di trasportare merci su strada) e gli enti impegnati nel trasporto di persone. Inoltre occorre aggiungere di quale beneficio si vuole fare richiesta.

Nel modello F24 si deve inserire il CODICE TRIBUTO 6740 (in base alla nota n. 57015/RU del 14 maggio 2015) e per la restituzione in denaro, secondo il D.P.R. 9 giugno 2000, n.277, su conto corrente avviene solo dopo aver fornito il codice BIC (Bank identification code) o IBAN (Internationale bank address number). Come detto prima, la scadenza è imminente. Ragion per cui è consigliabile passare dalle parole ai fatti.