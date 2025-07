Roma segreta, non è un ristorante ma un chiosco dentro un parco: si mangia meglio che in centro | Tavolini sparsi tra gli alberi

La capitale italiana ha tanto da offrire, come degli angoli paradisiaci lontani dal caos tipico della città seppur al suo interno. Eccone uno davvero unico nel suo genere.

La capitale italiana ha dei parchi che vale assolutamente la pena visitare. Si possono fare delle passeggiate piacevoli e estate sono ottimi per andare alla ricerca di fresco all’ombra. La Villa Borghese, per esempio, è uno dei parchi più grandi d’Europa ed è molto vicina al centro storico.

Lì natura e arte si fondono alla perfezione! Si può dire lo stesso del Giardino degli Aranci sul colle Aventino. Questo lascia intendere che ci sono delle splendide viste panoramiche della città. A seguire c’è Villa Ada con i suoi boschi di pini, querce e sugheri. Il sole in riva al lago nei giorni d’estate è un qualcosa di piacevole.

Poi c’e il Roseto comunale dietro il Circo Massimo a pochi metri dal Colosseo. È uno dei più belli con oltre 1.000 varietà di rose provenienti da ogni angolo del mondo! Non è da meno Villa Torlonia con i suoi maestosi musei.

Non ci crederai, ma all’interno di alcuni parchi è possibile sedersi alle tavole dei migliori ristoranti e bar presenti a Roma. Uno di questi rappresenta un vero e proprio angolo paradisiaco. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Un luogo incantevole a pochi passi dal Colosseo

Sul sito romatoday.it sono state elencate le migliori location in assoluto attraverso un itinerario tra ristoranti, caffetterie, chioschi e bistrot. Colazione, aperitivo, brunch, picnic…C’è davvero un imbarazzo della scelta. Tra questi si può menzionare Caffè Nemorense.

Nato da un’idea del Bistrot Grandma s.r.l. e della cooperativa sociale Barikamà, si trova nel Parco Virgiliano in via Nemorense e propone ottime colazioni con cappuccini e dolci dal sapore unico. In realtà si propongono anche eventi di vario tipo: dalla presentazione di libri a corsi di yoga.

Dai prodotti biologici alla sala lettura, c’è l’imbarazzo della scelta

A seguire c’è il Bistrot Bio nella Riserva Naturale della Valle dei Casali. Nonostante sia collocato al centro di Roma, è come entrare in un’altra realtà immersa nel verde lontano dal caos della città. I visitatori possono assaporare le prelibatezze di Michele Catalano e Federico Pietromarchi e puntano su prodotti biologici e vegetariani.

C’è anche casale dei cetrati sul lato nord di Villa Doria Pamphili con il suo giardino aperto al pubblico dalle 8:00 del mattino con la caffetteria fino a cena con un menù che cambia ogni settimana. È la meta preferita di chi ama la lettura perché lì c’è una sala dove regna il silenzio assoluto, adatto per chi ha questa passione.