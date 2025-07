Avvistate meduse pericolose, sono vicino alla riva: si muovono come fuoco liquido | Già feriti alcuni bagnanti

Non sarà più possibile immergersi nelle acque fresche del mare italiano per colpa di presenze indesiderate. Ecco dove non devi abbassare la guardia.

Ormai l’estate è arrivata e in tanti hanno già preparato le valigie per andare nei luoghi turistici gettonati. I giovani, per esempio, optano quasi sempre per luoghi dediti al divertimento più assoluto come Ibiza o Mykonos.

Altri, invece, decidono di restare in Italia per esplorarla da cima a fondo. In effetti abbiamo tante bellezze paesaggistiche e non riusciremo ad ammirarle tutte proprio perché c’è l’imbarazzo della scelta. La maggior parte delle persone opta per il mare ed ecco che si prenotano le vacanze in luoghi specifici.

Purtroppo coloro che hanno scelto uno dei gol più belli del nostro Paese sono venuti a conoscenza di una notizia che ha scatenato ansia e panico generale. Sul sito ansa.it sono state riportate le parole degli esperti per chiarire le idee a coloro che hanno ormai paura di immergersi nelle acque cristalline.

Stiamo parlando del Golfo di Trieste, un’insenatura dell’Alto Adriatico settentrionale, compresa tra l’isola di Grado (Friuli Venezia Giulia) e Punta Salvore (Croazia). È una baia ricca di storia, tradizioni e bellezze naturali. Questo conferma il fatto che sia una meta molto apprezzata non solo dagli italiani, ma anche dagli stranieri. Eppure in queste ore c’è tanta angoscia.

Massima attenzione al pericolo del mare

Valentina Tirelli, esperta dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, è prontamente intervenuta sulla faccenda per tranquillizzare i bagnanti e gli assistenti alla balneazione del litorale. Una creatura marina si è spinta fin troppo sotto la costa e questo aumenta la percentuale di contatto con l’essere umano.

In questo caso si sta parlando della medusa Chriysora, una specie che si sta tenendo sotto controllo da mesi. La caratteristica principale è la lunghezza delle braccia orali molto lunghe che sfiora 1 m circa. Ma risulta essere innocua? La risposta è immediata.

“Stiamo ancora studiando le caratteristiche”

“Molto probabilmente punge, nel dubbio è bene starci alla larga, anche perché la stiamo ancora studiando per capire le sue caratteristiche e anche per questo chiediamo alla gente di segnalare eventuali avvistamenti anche attraverso la nostra app AvvistApp”, ecco quanto riferito dalla Tirelli.

Questa medusa vive tendenzialmente nell’Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo. Di solito si può incontrare in mare aperto, ma non è da escludere che possa avvicinarsi alla costa. Il contatto con i tentacoli provoca dermatiti con prurito e bruciore che si hanno dopo 20 minuti dal contatto, però dopo poche ore scompaiono spontaneamente.