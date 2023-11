Roma, seconda “Domenica ecologica” con oltre 90 eventi nei Municipi

Via dei Fori Imperiali a Roma

Il 3 dicembre sarà la seconda delle cinque domeniche ecologiche previste dal calendario della stagione invernale 2023-24. Anche in questa occasione, come nella prima domenica lo scorso 19 novembre, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale ha voluto realizzare, con il coinvolgimento di tutti i Municipi, una giornata di eventi con un programma di attività di animazione, intrattenimento e di sensibilizzazione sui temi ambientali e sulle azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria.

Attraverso un bando pubblicato da Zètema sono state selezionate le proposte che animeranno quindici luoghi, in tutti i Municipi, con un programma di oltre 90 eventi: teatro di strada, spettacoli musicali e di danza, performance di street band, spettacoli per bambini, laboratori-spettacolo di divulgazione ambientale, letture e visite guidate.

Eventi in piazza nei Municipi di Roma

Queste le postazioni dove, dalle ore 10 alle ore 19, si svolgeranno gli eventi: Municipio I: Piazza Mastai; Municipio II: Piazza Mancini; Municipio III: Piazza Conca D’Oro; Municipio IV: Parco Tozzetti, Via Galati; Municipio V: Piazza Roberto Malatesta; Municipio VI: Parco della Pace, Via Domenico Parasacchi; Municipio VII: Piazza San Giovanni Bosco; Municipio VIII: Piazza Caduti della Montagnola; Municipio IX: Largo Montanari; Municipio X: Piazza San Pier Damiani; Municipio XI: Piazza Lorenzini; Municipio XII: Piazza Scotti; Municipio XIII: Piazza Santa Maria delle Fornaci; Municipio XIV: Piazza Balduina; Municipio XV: Piazza del Dazio. Il programma completo degli eventi nei municipi è consultabile sul portale di Roma Capitale al link: https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS111505 6.

L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale Sabrina Alfonsi sarà presente allo spettacolo della Festa dei Colori del Teatro Abraxa alle ore 11 a Largo Montanari nel municipio IX, al Laboratorio del Riciclone alle ore 14 a Piazza Mancini nel municipio II e a Piazza San Giovanni Bosco nel municipio VII alle ore 16 per lo spettacolo ‘Gustavo la vita’.

“Dopo il grande successo della prima domenica ecologica con la partecipazione di migliaia di cittadini e cittadine e di tante famiglie agli eventi che hanno animato Via dei Fori imperiali anche questa seconda domenica sarà una grande festa di città grazie al coinvolgimento di tutti i Municipi dove si svolgeranno oltre 90 eventi.

Le domeniche ecologiche sono una importante occasione di sensibilizzazione sui temi ambientali e sulle azioni necessarie a limitare le emissioni degli inquinanti atmosferici e a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Azioni fondamentali per la tutela della nostra salute e per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici entro il 2030 per cui Roma si è impegnata con il suo Piano Clima.

Ecco perché vogliamo coinvolgere la cittadinanza nelle domeniche di stop al traffico rendendole anche giornate di riappropriazione collettiva della città e momenti di socialità e divertimento per ogni fascia d’età”, dichiara l’assessora Alfonsi. “La domenica ecologica è un’occasione importante per far vivere concretamente la bellezza di spazi pubblici di prossimità di cui le persone si possono riappropriare.

La lezione del COVID non può essere dimenticata. La sostenibilità sociale e ambientale è il futuro della nostra città”, dichiara Titti di Salvo, presidente del Municipio IX. “Occuparsi in maniera collettiva della nostra città e dell’ambiente. E’ il significato che vogliamo dare a questa domenica a piazza Mancini di laboratori per grandi e piccini, giochi, sport, musica e una visita didattica del Tevere: un bene prezioso che dobbiamo conoscere e preservare”, dichiara Francesca Del Bello, presidente del Municipio II.

“Ringraziamo l’Assessorato capitolino all’ambiente perché con queste iniziative le domeniche ecologiche non sono più dei giorni di divieti, ma diventano delle occasioni per la cittadinanza di riappropriarsi degli spazi pubblici e vivere la città all’insegna della cultura e del divertimento per tutte le età”, dichiara Francesco Laddaga, presidente del Municipio VII.

“La domenica ecologica si rivela un’occasione cruciale per promuovere la consapevolezza ambientale. Gli eventi organizzati in piazza per le famiglie offrono un’opportunità unica di coinvolgere la comunità, stimolando pratiche sostenibili e creando un legame tangibile tra le persone e l’ambiente. Una giornata dedicata a iniziative ecologiche rafforza il senso di responsabilità collettiva verso la tutela del nostro pianeta, condividendo valori che contribuiranno a un futuro più verde e consapevole”, dichiara Mauro Caliste, presidente del Municipio V.

“Le domeniche ecologiche rappresentano l’occasione per promuovere la mobilità sostenibile e per sensibilizzare tutta la comunità sull’importanza di ridurre le emissioni inquinanti al fine di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Inoltre, questa iniziativa ci offre l’opportunità di sperimentare nuovi modi di vivere la città, favorendo la socializzazione tra i residenti e promuovendo uno stile di vita più sano e attivo.

Invito quindi tutti a partecipare attivamente a queste domeniche ecologiche, sfruttando al massimo le opportunità di divertimento e svago offerte, riappropriandoci degli spazi del municipio e contribuendo a rendere il nostro territorio un luogo migliore in cui vivere. Insieme possiamo fare la differenza per un futuro più sostenibile e salutare per tutti”, dichiara Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio IV. (Com/Red/Dire)