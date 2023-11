Giovedì mattina, 30 Novembre, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della musica si è svolto il convegno della Regione Lazio “Bandi per l’accesso al credito delle PMI”. A farsi promotore del progetto è stata Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione che ha ospitato tutte le realtà Laziali legate al mondo dell’impresa e della micro impresa.

Nuovi prodotti finanziari per le imprese da Lazio Innova

E’ stata presentata una serie di prodotti finanziari che saranno messi a disposizione delle imprese, attraverso la piattaforma web FARE LAZIO gestita da LAZIO INNOVA.

Gli imprenditori hanno risposto bene all’invito, la sala tra giornalisti e imprenditori era colma. Al fianco della Vicepresidente Angelilli c’erano nomi importanti: Angelo Camilli, Presidente Unindustria, Massimo Di Carlo, Vicedirettore Generale e Direttore Business Cassa Depositi e Prestiti, Masssimo Maccioni, Direttore Generale Artigiancassa, Francesco Minotti, Amministratore Delegato Mediocredito Centrale, Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma e Giancarlo Righini, Assessore Bilancio e Programmazione economica. A moderare l’evento è stato Alberto Orioli, Vicedirettore Sole 24 Ore.

Supporto alle imprese del Lazio dalla Regione Lazio

“Nonostante il momento difficile che il nostro Paese sta attraversando – ha spiegato la Vicepresidente Angelilli – la Regione non vuole lasciare sole le imprese, ma desidera offrire tutto il suo supporto, con dei crediti finanziari appositamente pensati. Inoltre, siccome credo molto nell’unione delle forze, e ringrazio tutte le personalità sedute al mio fianco per aver contribuito appoggiando il progetto, è nostra intenzione coinvolgere il Parlamento europeo per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”.

Prima di giungere alla conclusione, è stata fatta una precisazione per evitare ogni equivoco sulla modalità di richiesta del credito da parte delle imprese. In altre parole, è stato spiegato che non ci sarà nessun click day, poiché di tutte le domande, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ordine cronologico e soprattutto la potenzialità del contenuto del progetto.

Il leitmotiv del convegno è stato sin dalle prime battute, l’esigenza economica e vitale delle imprese. Le risposte a tali necessità sono state fondamentalmente riportate in quattro punti:

Nuovo Fondo Futuro , per nuove imprese o aziende in fase di avvio;

, per nuove imprese o aziende in fase di avvio; Nuovo Fondo Piccolo Credito , per imprese operative da almeno 2 anni;

, per imprese operative da almeno 2 anni; Fondo Patrimonializzazione PMI , per società di capitali che necessitano di un rafforzamento patrimoniale;

, per società di capitali che necessitano di un rafforzamento patrimoniale; Basket Bond Lazio, per imprese strutturate, con fabbisogni finanziari significativi.

Alla fine, è stato anticipato da LAZIO INNOVA che ci sono altre iniziative con la medesima impronta che verranno presentate l’anno nuovo intorno al prossimo mese di Marzo. Insomma, si può dire che dopo aver partecipato al convegno, i titolari di impresa avranno un buon motivo per credere negli aiuti da parte della Regione Lazio con modalità sicuramente più semplici e trasparenti.

Abiel Mingarelli

Foto dalla pagina di Lazio Innova