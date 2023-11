La calda e magica atmosfera natalizia si respira anche a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestita in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio bambine e bambini potranno divertirsi e imparare con tanti laboratori ludico-educativi ispirati proprio al tema del Natale e delle festività.

Ogni sabato e domenica (e nella giornata di venerdì 8 dicembre) gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 2 ai 4 anni, potranno giocare insieme modellando l’argilla per creare tanti biscotti con i quali decorare poi, a casa, il proprio albero di Natale.

Le bambine e i bambini dai 4 ai 6 anni potranno divertirsia creare anche loro, con argilla e colori, le decorazioni natalizie per l’albero di Natale oppure uno dei “malfatti” delle storie di Beatrice Alemagna.

Le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno invece divertirsi a costruire il proprio villaggio d’inverno in miniatura oppure a creare una storia che si modifica di continuo sovrapponendo e scomponendo fondi trasparenti.

In programma, inoltre, una serie di progetti speciali come Teatro San Carlino Bimb’in Burattin, spettacoli di burattini in collaborazione con il Teatro San Carlino; e poi gli appuntamenti Decorazioni di Natale in ceramica con la ceramista Michela Dawe e Lasagne shiatsu con l’operatrice Raffaela Luminati; e ancora i laboratori teatrali in lingua inglese Let’s play with Christmas! a cura della compagnia teatrale BLOOM Theatre e condotti da Natalìa Cavalleri e Chiara Carpentieri; passando per le Favole in movimento con l’arteterapeuta Francesca Marinello e le Letture ad alta voce con Danila Grande e Chiara Calà. E infine i due appuntamenti informativi per famiglie dedicate al tema del Massaggio e dell’Allattamento.

La prenotazione alle attività ed il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino, ad esclusione dei progetti speciali: Decorazioni di Natale in ceramica (15€ a bambino); Let’s play with Christmas! – Happy Cooking: Christmas Biscuits – Funny Morning: Happy Christmas (ciascuno 25€ a bambino; Lasagne shiatsu (20€ a bambino); Favole in movimento (15€ a bambino); Letture ad alta voce con Danila Grande e Chiarà Calà (10€ a bambino).

Info e dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito e sulle relative pagine social.

Si segnala, infine, che anche quest’anno, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, il 27, 28 e 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio presso Casina di Raffaello sarà attivo il centro invernale rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 agli 11 anni.