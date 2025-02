Roma, scatta la sorveglianza speciale per Ostacolaman: non potrà più girare per la città

Si aggirava per la Balduina, quartiere nord di Roma, “Ostacoloman”, o “uomo albero”, 47enne vestito di stracci e fogliame, o talvolta addirittura nudo, terrorizzando i cittadini con aggressioni nelle ore serali e notturne. La paura diffusa aveva spinto i residenti a modificare le proprie abitudini di vita per evitare incontri con lui. Da oggi, l’uomo è sorvegliato speciale e non potrà più soggiornare nel comune della Capitale. In caso di violazione del divieto, scatterà l’arresto anche fuori flagranza. La decisione è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza su proposta del Questore di Roma.

Ostacolaman, diversi gli episodi a suo carico

L’uomo era già stato condannato più volte per reati quali lesioni personali, porto d’armi, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante fosse già destinatario di diversi Daspo urbani e di un avviso orale, ha continuato a mostrare un’indole violenta e a ignorare le restrizioni imposte.

Uno degli episodi più gravi risale allo scorso giugno, quando, coperto di stracci, rami e plastica, ha aggredito una donna e sua figlia di due anni con un bastone di legno, minacciandole di morte. A luglio, ha danneggiato numerose autovetture in sosta, comportamento reiterato a settembre, quando ha attaccato i poliziotti con cocci di bottiglia durante un intervento delle forze dell’ordine. Ad agosto, ha aggredito due giovani donne sedute ai tavoli esterni di un locale, minacciandole con un’asta metallica.

La Divisione Anticrimine della Questura ha ricostruito i vari episodi, dimostrando la pericolosità sociale dell’uomo. Alla luce di questa valutazione, il Questore ha avanzato la richiesta di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che è stata accolta dall’autorità giudiziaria.

Da oggi, “Ostacoloman” non potrà più soggiornare a Roma. In caso di violazione del divieto, sarà arrestato immediatamente, anche senza essere colto in flagrante. Un provvedimento severo, ma necessario per garantire la sicurezza dei cittadini.