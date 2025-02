Giallo di Arce, la difesa dei Mottola chiede udienza trattata oralmente e in forma pubblica

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del coordinatore del Pool della Difesa dei Mottola Prof. Carmelo Lavorino, riguardo il processo per la morte della 18enne di Arce, Serena Mollicone:

“In qualità di Coordinatore e di portavoce del Pool Difesa Mottola comunico che gli Avvocati Francesco Maria Germani, Piergiorgio Di Giuseppe e Mauro Marsella, il primo nella qualità di difensore dei sigg. Mottola Franco, Mottola Marco e Mottola Anna Maria, il secondo e il terzo rispettivamente nella qualità di difensori del sig. Marco Mottola e della sig.ra Anna Maria Mottola, in relazione al procedimento penale n. 40988/2024 rg relativo alla impugnazione della sentenza del 12/07/2024 della Corte d’Assise d’Appello di Roma da parte della Procura Generale di Roma, la cui udienza è fissata in Camera di Consiglio per il giorno 11/03/2025, ritenuta la complessità e l’importanza della vicenda processuale nonché la necessità di esporre verbalmente gli argomenti di oggetto di giudizio, hanno chiesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 611, comma 1 bis c. p. p., che l’udienza dell’11/03/2025 sia trattata oralmente e in forma pubblica con la partecipazione dei difensori e di tutte le altri parti processuali.

Ricordiamo ancora una volta che gli imputati sono stati assolti sia in primo grado che in appello”.



Prof. Carmelo Lavorino – Avv. Enrico Meta