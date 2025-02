Roma, le modifiche alla viabilità nel weekend dell’8 e 9 febbraio

Roma si prepara a un fine settimana ricco di eventi che avranno un impatto significativo sulla viabilità cittadina. Tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, la Capitale ospiterà il Giubileo delle Forze Armate di Polizia e di sicurezza, la Corsa del Ricordo, il Capodanno Cinese, oltre a una serie di appuntamenti sportivi e commemorativi. Di seguito, tutti i dettagli su manifestazioni e modifiche alla circolazione.

Viabilità, le modifiche per la giornata di sabato 8 febbraio

Giubileo delle Forze Armate

Nel quadro delle celebrazioni per il Giubileo delle Forze Armate di Polizia e di sicurezza, sabato 8 febbraio si terrà un pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro dalle ore 8 alle 17. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, piazza del Popolo ospiterà un concerto bandistico dedicato all’evento.

Per garantire lo svolgimento delle celebrazioni in sicurezza, sono stati imposti divieti di sosta già a partire da venerdì 7 febbraio nelle seguenti zone:

Viale Gabriele D’Annunzio, via del Babuino, via di Ripetta, via Ferdinando di Savoia, via Principessa Clotilde, via Maria Cristina, via dell’Oca, via della Penna, lungotevere delle Navi (tra Ponte Matteotti e piazzale delle Belle Arti), lungotevere Oberdan, lungotevere delle Armi, viale Giorgio Washington (tra piazza del Fiocco e piazzale Flaminio).

A partire dalle 13 di sabato, scatteranno anche chiusure al traffico in:

Piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia, via Principessa Clotilde, via Maria Cristina, via di Ripetta, via del Corso, via del Babuino.

Dalle 14 divieto di fermata in viale Giulio Cesare, tra via Silla e via Marcantonio Colonna.

Domenica 9, il Giubileo culminerà con una messa presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro.

Manifestazione per le Foibe nel quartiere Trieste

Sempre sabato, tra le 16 e le 18.30, il quartiere Trieste ospiterà un corteo per commemorare le vittime delle Foibe. La manifestazione partirà da piazza Trasimeno e arriverà a piazza Dalmazia, dove sarà in vigore un divieto di sosta nel tratto tra via Postumia e via Arno. Possibili chiusure temporanee lungo il percorso.

Italia-Galles all’Olimpico: trasporti e viabilità

Alle 15.15, lo Stadio Olimpico sarà teatro della sfida di rugby tra Italia e Galles, con la promozione dell’iniziativa #RomaGiocaSostenibile, che incoraggia i tifosi a utilizzare il trasporto pubblico o la mobilità condivisa per raggiungere l’impianto.

Per favorire l’accesso allo stadio, sono previste modifiche alle linee 5Bus e 14Bus: dalle 8 alle 15, in vista della riattivazione del servizio tranviario, verrà chiuso il transito su via Manin e via Giolitti, spostando temporaneamente il capolinea da via Giolitti a piazza dei Cinquecento.

Viabilità, le modifiche per la giornata di domenica 9 febbraio

Corsa del Ricordo

Domenica mattina, il quartiere Giuliano Dalmata ospiterà la Corsa del Ricordo, evento sportivo dedicato alla memoria degli italiani esuli dall’Istria, Dalmazia e Fiume. La gara partirà e si concluderà in via Oscar Sinigaglia, che sarà chiusa al traffico fino alle 13, insieme a piazza Giuliani e Dalmati. Possibili chiusure temporanee lungo il percorso della corsa.

Capodanno Cinese a Piazza Vittorio

Dalle 10.30 alle 12, piazza Vittorio sarà il centro delle celebrazioni per il Capodanno Cinese, con spettacoli tradizionali e parate. Per garantire lo svolgimento della manifestazione, potrebbero verificarsi deviazioni o limitazioni per le linee 5Bus, 14Bus, 105, 150F, 360, 590 e 649. Previsto inoltre un divieto di sosta nelle aree adiacenti ai giardini di piazza Vittorio.

Corteo nel quartiere Giuliano Dalmata

Nel pomeriggio di domenica, tra le 17 e le 19, un corteo partirà da via Laurentina (altezza piazza Douhet) per raggiungere piazza Giuliani e Dalmati, attraversando viale Oscar Sinigaglia. Possibili chiusure al traffico e deviazioni delle linee di trasporto pubblico in caso di necessità.