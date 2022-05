“Phoenix – Il potere immenso della musica” di Salvatore Cafiero e Lisa Di Giovanni, libro edito da L’Erudita Edizioni di Giulio Perrone. È un’appassionante opera autobiografica, che, attraverso un linguaggio sincero e poetico, fa dono di una testimonianza capace di toccare le corde più profonde del cuore, e non solo del cuore, anche di una chitarra, mezzo mediante il quale Cafiero si è salvato da un incubo durato anni e da cui, grazie alla musica, ne è uscito rinnovato, esattamente come una fenice. Phoenix

Uno spaccato di vita messo ulteriormente in risalto, nell’incipit dell’opera, dalle toccanti parole dell’amico e collega Raffaele Riefoli, in arte Raf. E da quelle della Dott.ssa Maura Ianni, Professoressa di Psicologia Generale all’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma, la quale propone un attento pensiero sulla condizione che per anni lo ha tenuto imbrigliato.

“Phoenix, il potere immenso della musica”, il 27 maggio la presentazione

Il 27 maggio 2022, dalle ore 17 alle 19, ci sarà la presentazione dell’opera presso la Sala Conferenze di ANAS in via Pietro Bembo, 28 a Roma. Evento al quale saranno presenti, oltre agli autori, ospiti di eccezione. Partendo dal relatore, la prof.ssa Maura Ianni docente di psicologia generale dell’Università di Tor Vergata. E a seguire: Vito Gadaleta direttore della ‘Rivista Vita’, Valentina Diaconale giornalista de ‘L’Opinione’, il prof. Giuseppe Cerasari Infettivologo, Pneumologo, Epatologo, responsabile del trapianto di fegato al San Camillo.

La dott.ssa Laura Barbaliscia Presidente dell’Impresa sociale di promozione etica ‘Promet’ , Francesco Collarino rappresentante politico del territorio, l’avv. Maria Lufrano Presidente di ANAS Lazio, l’attrice Costantina Busignani e infine sarà presente un referente dell’associazione Donne for Peace.

Durante l’evento ci sarà l’inaugurazione della mostra dell’artista ucraino: Niko Strus, che rimarrà in esposizione fino al 30 giugno 2022. Seguirà cocktail. Per accreditarsi all’evento scrivere a: anaszonaleroma@gmail.com oppure a lisadg1975@libero.it. Tel. 3316039193 Phoenix Phoenix

Biografia degli autori

Salvatore Cafiero è un musicista, cantautore e produttore. Vanta una carriera illustre, con collaborazioni prestigiose, contraddistinta da un’ampia esperienza live sia a livello nazionale che internazionale. Fondatore dei Super Reverb, nel 2011 ha intrapreso ufficialmente la carriera da solista con il nome ‘Cafiero’ ed è entrato a far parte, come chitarrista, della band di Dolcenera. Nel 2013, dopo una serie di show live negli Stati Uniti, ha pubblicato l’Ep “Suck myBlues”, progetto discografico in lingua inglese, di cui è stato il produttore, l’autore, il cantante e il chitarrista.

Dal 2014 al 2018, è stato membro della band di Gianluca Grignani. Il 1° settembre 2015 si è aggiudicato il premio “Miglior chitarrista dell’anno” al concorso indetto dal MEI. Con Grignani ha suonato dal vivo a Sanremo 2016 con il brano “Sogni Infranti”, registrato anche in studio. Le collaborazioni di Cafiero sono proseguite con la partecipazione al live “Perfetto World Tour” con Eros Ramazzotti nel 2018. Nello stesso anno ha collaborato con i Tiromancino, Nek e Elodie per il live del primo maggio a Roma.

Attualmente è il chitarrista di Raf con cui ha effettuato un importante tour insieme a Umberto Tozzi (Raf Tozzi Tour 2019/2020) nei più importanti palazzetti dello sport di Italia fino all’Arena di Verona. E anche all’estero, registrando con loro l’album “Due”. A inizio 2021 ha presentato un nuovo brano: ‘Amarsi a perdere’, e a fine giugno ha presentato nuovi EP con i “Suck myBlues”. È tutt’ora in tournée per promuoverli con tutta la band. Salvatore Cafiero Salvatore Cafiero

Lisa Di Giovanni è nata a Teramo e vive a Roma da oltre vent’anni. Laureata in psicologia, lavora per una società di telecomunicazioni come business manager. È il portavoce di ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale), dove si occupa di pubbliche relazioni e progetti di inclusione sociale. Nonché il tesoriere di CardioRes. È editor e pubblicista sul quotidiano “Paese Roma”, per il Quotidiano sociale, Web Magazine 24, Gazzetta Matin e Blasting News giornale partecipativo. Ed è inoltre il coordinatore responsabile del bimestrale cartaceo ‘La finestra sul Gran Sasso’, un magazine che parla di: tradizioni, arte, cultura, poesia e attualità.

È scrittrice e poetessa, il suo ultimo libro pubblicato in inglese e italiano, è “Daylight” contenente poesie, racconti e riflessioni. Ha pubblicato, in collaborazione con un altro artista, la serie di fumetti “Human’s end” e, insieme a Nicola Magnolia, un saggio sul grande Go Nagai. Responsabile dell’ufficio stampa ‘Diffondi Libro’, agenzia di comunicazione per scrittori e case editrici non a pagamento che lavora a livello nazionale e ha sede a Roma, è anche l’ideatrice del Concorso Letterario Nazionale ‘FavolosaMente’.

Collabora, inoltre, con diverse reti televisive che si occupano di diffondere libri. Da giugno 2021 fa parte di un “Team di professioniste e imprenditrici” di eccellenze italiane, gruppo coadiuvato dalla Confederazione AEPI (Associazioni Europee di professionisti e Imprese). Ed è cofondatrice del marchio ‘Sinapsi 180’. Lisa Di Giovanni

© Riproduzione riservata