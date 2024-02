Roma, rivoluzione del trasporto pubblico: viaggiare non è mai stato così comodo | Nuovi tram in arrivo

Roma, vera e propria rivoluzione in atto per quanto concerne il trasporto pubblico. La comodità al primo posto.

La notizia è decisamente lieta e starà pertanto scaldando, e non poco, i cuori palpitanti dei romani. Difatti si parla, senza se e senza ma, di una vera e propria rivoluzione, in senso nettamente positivo, del trasporto pubblico. Si tratta indubbiamente di un argomento molto ma molto interessante dal momento che tali mezzi è necessario prenderli praticamente ogni giorno per muoversi.

Difatti affidarsi alla propria auto per andare in centro è spesso vivamente sconsigliato. Ergo in tantissimi prendono l’autobus e i tram per raggiungere i loro posti di lavoro, così come per andare a scuola o andare far visita a qualche parente o amico. O ancora per andare a fare acquisti o dedicarsi a un buon pasto fuori casa.

Il problema è soprattutto nelle ore clou quando vivere questa esperienza a bordo non è delle più esaltanti anche perché la Citta Eterna, come ben sappiamo, è sempre ricca di turisti in tutte le stagioni dell’anno. Ora però anche per loro c’è un motivo di contentezza. Previsti tanti bei nuovi tram in arrivo. Viaggiare su di essi sarà decisamente molto ma molto più comodo.

Roma, vera rivoluzione del trasporto pubblico, sarai più comodo

Sentire parlare di comodità ci procura immediatamente un piccolo senso di piacevolezza dal momento che tutti quanti abbiamo bisogno di qualche coccola visto il duro periodo in cui stiamo vivendo tuttora nel nostro Paese. La crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non accenna nemmeno minimamente a diminuire. I rincari poi sono ancora pazzeschi.

E la cosa più grave è che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è indubbiamente quello che ci sta maggiormente a cuore. Dunque poter viaggiare sereni e in una condizione migliore dopo una giornata assai intensa è davvero fantastico. A stretto giro a Roma si potrà fare. Tutto quel che c’è da sapere.

Come saranno i nuovi tram

I nuovi tram che arriveranno però non quest’anno ma nel 2025 punteranno oltre che alla comodità, come più volte giustamente detto, anche alla tecnologia. Ci sarà modo di poter contare su un sistema di videosorveglianza per sentirsi più sicuri oltre che di un conta passeggeri che comunque potranno essere più numerosi visto che i nuovi mezzi saranno più capienti.

Prevista pure la presenza di aria condizionata così come l’assai ghiotta possibilità per alcuni tratti di non farli viaggiare collegati a cavi elettrici. In questa maniera saranno molto meno rumorosi. Inoltre anche i posti a sedere saranno sistemati in una maniera più degna e per l’appunto assai confortevole.