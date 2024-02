Pensioni, pubblicate le date degli accrediti: sul cedolino di marzo c’è una bella sorpresa | Controlla subito

Pensioni, belle che pubblicate le date degli accrediti per Marzo. La lieta novella che scalda i cuori.

Indubbiamente con la grande crisi, sia sociale che economica, che serpeggia tuttora bella pesante nel nostro Paese e che non accenna a diminuire, nemmeno in minima parte, non d’è di certo da dormire sonni tranquilli su comodi e soffici guanciali. Inoltre non dobbiamo e non possiamo starcene con le mani in mano o ben seduti sugli allora.

I rincari poi che, hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è indubbiamente quello che ci sta maggiormente a cuore, sono stati e sono tuttora a dir poco spaventosi. Anche i costi delle bollette sono saliti a dismisura. A non farcela più a pagare tutto quanto sono molte famiglie ma anche numerosi pensionati.

Tantissimi si lamentano di ricevere un assegno pensionistico fin troppo esiguo e pertanto di non riuscire a condurre una vita più che dignitosa dopo tanti anni di duro lavoro. Il Governo ha dunque cercato di tendere loro una mano con l’ideazione di Bonus e Super Bonus oltre che provvedendo in alcuni casi ad alcuni aumenti all’interno della stessa pensione.

Pensioni di marzo, la bella sorpresa che vi attende

Non si tratta di moltissimi soldi in più in ogni caso sono comunque da vedersi come una vera e propria manna dal cielo. E ora che si parla di belle novità con l’arrivo, udite udite, di accrediti sul proprio assegno pensionistico, grazie a un cedolino c’è indubbiamente di che festeggiare. In poche parole scatterà il nuovo sistema di scaglioni Irpef.

In poche parole oltre al rateo mensile si troverà pure il conguaglio inerente al ricalcolo dei mesi di gennaio e di febbraio. Ora poi ci sono anche le date belle precise in cui tutto ciò accadrà. Avverrà a scaglioni, seguendo il classico ordine alfabetico. Perlomeno ciò accadrà per chi ha scelto di andare a prelevare i soldini in un ufficio postale. Per chi invece ha optato per l’accredito diretto sul proprio conto corrente lo troverà in un giorno ben preciso.

Le date dei nuovi accrediti

Nel secondo caso parliamo di venerdì 1 marzo, dunque a strettissimo giro. Del resto, se ci pensiamo, è il primo giorno del mese ed è bancabile. Chiaramente se fosse caduto di sabato si sarebbe dovuto attendere fino al 4 che è lunedì. Per gli altri pensionati potranno andare a ritirare ciò che gli spetta sempre dal 1 Marzo al 7 del mese.

Per la precisione: i cognomi dalla A alla B il primo giorno, quelli dalla C alla D il 2 ma solo di mattina, il 4 dalla E alla K, il 5 dalla L alla O, il 6 dalla P alla R e, infine, il 7 dalla S alla Z. In ogni caso è sempre bene chiedere maggiori informazioni per gli orari al proprio ufficio postale di riferimento.