Bollette luce e gas triplicate, l’inflazione non c’entra nulla: queste devi pagarle per intero | Non è un errore

Bollette della luce e del gas letteralmente triplicate. Purtroppo le devi pagare per intero. L’inflazione non centra un fico secco!

Lo sappiamo, la notizia non è per niente lieta, e ti farà non poco storcere il naso. In ogni caso è davvero sciocco, oltre che decisamente inutile, negarlo o illuderti. Difatti le bolletta sia della luce che quelle del gas, per quanto belle pepate e care, ora te le devi pagare per intero, senza se e senza ma. Ci dispiace un sacco ammetterlo ma, come si suol dire, uomo avvisato, mezzo salvato.

Non metterti le mani nei capelli, anche se siamo ben consci che non è il massimo trovarsi in codesta condizione. E non farti nemmeno prendere dal panico che non è di certo un grande consigliere come non lo è, a onor del vero, la fretta. Fai un bel respiro, conta fino a dieci e organizzati come si deve per poterle pagare fino all’ultimo centesimo.

Sì, hai capito molto bene. Non avrai nemmeno un centesimo di sconto. E credici in questo caso la tanto odiata e super chiacchierata inflazione non centra nulla. Entrano in ballo forse i tuoi consumi assai smodati? Certo, può essere che ti sei dato magari un po’ troppo alla pazza gioia. Ergo, almeno in tale direzione devi darti necessariamente una belle regolata fin da subito.

Bollette della luce e del gas triplicate, ora le devi pagare per intero, ecco perché

Ok, ci lamentiamo che i costi sono andati alle stelle. E questo è vero. Tuttavia c’è anche da dire che non sempre noi ci rendiamo conti di esagerare soprattutto per quanto concerne l’energia con il suo utilizzo. Lasciare accesi a go go elettrodomestici che non usiamo per un po’ o semplicemente attaccati alla presa di corrente ci procura un botto di consumi in più ad esempio.

Lo stesso possiamo dire se non spegniamo il riscaldamento quando usciamo di casa, così come di notte. O ancora se alziamo un po’ troppo le temperature. E ora questa sbagliate abitudini si manifestano belle chiare nei conti delle bollette, in certi casi triplicati, che dobbiamo pagare, per l’appunto, per intero. Tuttavia non è solo questa la ragione che non ci consente di poter contare su dei tagli.

Per il conguaglio devi aspettare ancora un po’

In sostanza ciò accade per il fatto che il conguaglio sia per quanto concerne le bollette dell’energia che del gas, che sono quelle che indubbiamente ci stanno maggiormente a cuore, arrivi una volta all’anno, solitamente verso la fine. Ergo, ora dobbiamo aspettare ancora diversi mesi prima di ottenerlo.

Solo dopo questi accurati controlli potremo in caso ricevere alcuni sgravi. In ogni caso è bene che noi stessi verifichiamo con attenzione la lettura dei contatori di casa nostra per poi comunicarli alle società che ci erogano i servizi nei casi in cui essi non coincidano con quelli che troviamo segnalati nelle varie bollette.