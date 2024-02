Bancomat, picco di furti negli ATM: attenti a dove mettete la carta | Se noti questo dettaglio chiama subito la polizia

Bancomat, furti all’ATM nell’ultimo periodo. Attenzione a dove metti la carta o sono guai!

Con la grande e incessante crisi che è ancora bella tosta pure nostro Paese aumentano a dismisura pure le truffe di vario genere. Se molte, come la Cronaca ampiamente ci insegna, vanno davvero molto forte in Rete nonché soprattutto sui Social, rimangono vive e vegete pure quella che possiamo considerare più tradizionali.

Parliamo dunque di quelle che portano dei malviventi a entrare nelle case con la scusa di vendere prodotti o di essere addetti nuovi delle pulizie o di una realtà pronta a offrirci maxy offerte per quanto concerne luce, gas ed energia. E poi ci sono pure quelle che mettono in atto agli sportelli ATM che sono ancora belli numerosi.

Molti li troviamo disponibili ai centri commerciali, soprattutto in quelli più grandi e di nuove generazioni. Il che, parliamoci molto chiaro, rappresenta indubbiamente una grandissima comodità. Altri sono disseminati nelle strade più trafficate, come in vie più interne. Ovviamente nel secondo caso dobbiamo stare più attenti quando compiano un’operazione.

Bancomat, picco di furti presso agli ATM, nuova truffa in agguato

Un valido consiglio può essere quello di non andarci da soli ed evitare come la peste di effettuare prelievi e ricariche quando è buio o comunque è sera. Occhio anche se si tratta di un giorno festivo e c’è poca gente in giro. Meglio optare per le ore del giorno quando gli esercizi commerciali sono aperti.

Molti, per accedervi, dobbiamo mostrare la nostra carta. Senza di esso non è dunque possibile entrare. Inoltre sovente ci obbligano pure a digitare il pin. E qui facciamo davvero molta attenzione. Difatti se qualcuno ci spiasse potrebbe in men che non si dica segnarselo e impararlo. In ogni caso il più grande pericolo lo potete trovare proprio presso lo sportello vero e proprio.

Occhio a dove metti la carta

Prima di inserire la vostra carta notate se c’è qualcosa di strano sia sulla porta di entrata che sul ATM stesso. Ci sono per esempio dei volantini attaccati o dei residui di colla? Cominciate a rizzare le antenne e chiamate immediatamente le autorità perché potrebbe essere in atto una truffa volta a rubarvi i vostri dati sensibili e tanti soldi.

Difatti oggi va forte un trucco grazie al quale voi, nell’inserire la vostra carta, in realtà la state mettendo non nel suo reale scomparto ma in un altro che è stato posizionato da alcuni criminali. In quel momento vi leggono per l’appunto la carta e ve la clonano mentre con le videocamere che hanno tatticamente nascosto possono scoprire il pin in un battito di ciglia.