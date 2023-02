Roma, Quattrozampeinfiera: sport e divertimento con i nostri animali

Chi ha un amico a quattro zampe, può organizzarsi godere finalmente un bel weekend a Roma, sabato 4 e domenica 5 marzo tra sport e tanto svago.

Sarà la capitale ad ospitare Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia. Il tutto si svolgerà alla Fiera di Roma nel Pad 1.

Divertirsi con i propri amici a quattro zampe in piscina con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e persino diventare dei ‘piccoli veterinari’.

Quattrozampeinfiera, a Roma il 4 e 5 marzo



I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, approcciare numerosissime attività sportive, dal Disc dog all’Hoopers (il conduttore con voce alta indica i vari passaggi al suo cane e poi sarà lui a decidere con quale velocità svolgere il percorso, che sarà inoltre costituito da diversi ostacoli), al Treibbal (la disciplina sportiva rivolta ai cani vivaci) fino ai giochi di attivazione mentale, dalle sfilate col proprio cane al tuffo in piscina per due giornate di puro divertimento!

Inoltre, i più piccoli potranno diventare degli aspiranti veterinari.

Quest’anno il cast di Kids Vet Academy, la famosa serie televisiva, prenderà parte a Quattrozampeinfiera proponendo giochi, test di abilità e divertenti lezioni teoriche/pratiche per tutti quei bambini che amano gli animali e che sognano da grandi di fare il veterinario.

Prevenzione, alimentazione, visite mediche, screening e fisioterapia, sono solo alcuni degli argomenti trattati nelle diverse puntate della serie TV che verranno raccontati con divertenti aneddoti, dai “piccoli veterinari” ai piccoli visitatori della fiera.

Incontri e dimostrazioni, attività per bambini, giochi educativi in compagnia di tanti ospiti tra i quali, il famoso veterinario conosciuto su Instagram come il Dr Luca (Giansanti).

Spazio anche all’arte

Spazio anche all’arte con Gigi Tarantola – conosciuto ai più con l’acronimo di GGT – che durante la manifestazione presenterà una serie di nuove opere dedicate al mondo di cani e gatti e al rapporto che rende noi umani completamente sottomessi all’amore che proviamo per loro. Saranno presenti opere uniche, originali e multipli serigrafati a mano.

Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione.

I visitatori potranno inoltre entrare nel “CANI EROI VILLAGE by NATURAL TRAINER”: uno spazio interamente dedicato a dimostrazioni di Agility, Attività olfattive, Detection Game e Rally Obedience per un divertimento assicurato. Tutte le attività e le prove pratiche di educazione di base sono rigorosamente seguite da esperti Istruttori Cinofili. Per mettere alla prova l’olfatto del proprio cane nell’area ricerca persone, o le sue abilità natatorie nella piscina indoor, ci si potrà interfacciare con tutti gli operatori della Protezione Civile che intervengono quotidianamente nelle diverse operazioni di salvataggio.

Info e costi per la partecipazione a Quattrozampeinfiera



Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

Biglietto intero € 12

Scaricando lo sconto € 9

Biglietto on line € 8.5

SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00 – chiusura casse 18.00

info@quattrozampeinfiera.it – Tel. 0362.1636218 – quattrozampeinfiera.it

I pet più amati

Sono quasi 65 milioni i pet di compagnia, di cui 16 milioni di cani e gatti. Sono i pesci, però, gli animali più presenti in Italia, più di 29,9 milioni di esemplari e rappresentano circa la metà del totale degli animali che vivono nelle famiglie italiane. In diminuzione, invece, gli altri animali da compagnia, come uccelli ornamentali, pesci e piccoli mammiferi: Euromonitor ha calcolato 12,9 milioni di uccelli, 1,8 milioni di piccoli mammiferi e 1,4 milioni di rettili. (Assalco-Zoomark 2021)

Mercato pet 2021: Il giro d’affari

Solo il mercato di alimenti per cani e gatti nel 2021 ha raggiunto i 2,419 miliardi, il 7,1% in più rispetto al 2020. Diventano 2,533 miliardi (cioè, l’8,4% rispetto al 2020) se ai canali principali – supermercati, pet shop tradizionali e catene – si aggiungono quelli emergenti, come pet shop di grande distribuzione e online, che valgono rispettivamente 53 e 62 milioni.

Oltre al cibo, anche il mercato degli accessori ha riscontrato una crescita. Igiene, giochi e altri accessori, come guinzagli, cucce, ciotole, gabbie, voliere, acquari, vale solo nella grande distribuzione un giro d’affari di oltre 75 milioni di euro e un incremento di fatturato del 4,1%.

Nel dettaglio, gli accessori hanno registrato una crescita del 7%, cura e igiene del 45% in più, parafarmacia e antiparassitari del 14,5% (Assalco-Zoomark 2021).

