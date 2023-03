Eventi Roma e Italia giovedì 16 e venerdì 17 marzo, le iniziative

Nel nostro viaggio alla ricerca di eventi a Roma e in Italia ni prossimi giovedì 16 e venerdì 17 marzo partiamo proprio con la Capitale.

Eventi Roma e Italia giovedì 16 e venerdì 17 marzo da Fo a Fellini

Unica data al Teatro Brancaccio di Roma, venerdì 17 marzo, per lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata”, la pièce scritta da Dario Fo e Franca Rame.

Sul palco Chiara Francini e Alessandro Federico ci guideranno nella tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del ’68 e del mutamento della coscienza civile italiana.

Per info sulle disponibilità potrete visitare il sito ufficiale del Teatro Brancaccio.

Alessandro Federico e Chiara Francini

A Parma dal 16 marzo sarà possibile visitare la Mostra dedicata a Federico Fellini. Un affascinante dipinto di Casorati “Le due sorelle” è in una scena nodale del celeberrimo film di Federico Fellini “La dolce vita” (1960). Il quadro, esposto alla Magnani-Rocca suggerisce un insospettabile trait d’union tra il pittore e il regista.

Nelle sale, la mostra nei 30 anni dalla morte di Fellini, presenta i costumi realizzati per i film e indossati da Mastroianni e Donald Sutherland. Esposte anche le locandine dei film, disegni e rare fotografie d’epoca.

L’esposizione – a cura di Mauro Carrera e Stefano Roffi – ripercorre la carriera di uno dei più grandi registi di sempre, ideatore di film di fama internazionale, narratore originale dell’Italia del suo tempo.

Federico Fellini

Eventi a Bologna: l’Unipol Arena aspetta i Måneskin

I Måneskin, si esibiranno giovedì 16 e venerdì 17 marzo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il gruppo composto da Damiano (cantante), Vittoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista) sono pronti ad infuocare il palco. Il concerto inizia alle 21 mentre l’apertura dei cancelli è dalle 19.

Napoli con lo sguardo verso il cielo

Il Planetario di Città della Scienza a Napoli apre le porte ai suoi visitatori di sera. Con il titolo di “Appuntamento in Via Lattea”, la scienza apre le porte ai visitatori la sera di venerdì 17 marzo. Occasione per accogliere nel migliore dei modi la Primavera ormai in arrivo.

Per l’occasione Città della Scienza si tinge di verde nella serata che celebra San Patrizio e invita tutti i visitatori a vivere un’esperienza di Planetario totalmente nuova: immagini e animazioni spaziali con musica dal vivo regaleranno al pubblico un emozionante viaggio oltre i confini dell’Universo. L’evento in collaborazione con Passione Astronomia e con il supporto di Euroavia Napoli e Seds Unina: accoglienza nel Museo Corporea con aperitivo accompagnato da dj set. Per info sui costi QUI

© Riproduzione riservata