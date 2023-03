Eventi Roma Milano e Napoli sabato 18 e domenica 19 marzo, cosa fare

Nel nostro viaggio alla ricerca di eventi a Roma, Milano e Napoli nel prossimo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 marzo; partiamo proprio con la Capitale.

Eventi Roma Milano e Napoli sabato 18 e domenica 19 marzo

Appuntamento con la musica di Eugenio Bennato il 18 marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con lo spettacolo “Vento Popolare”.

Sul palco, il cantature napoletano sarà accompagnato da Ezio Lambiase (chitarra classica ed elettrica), Mujura (chitarra acustica, basso, voce), Sonia Totaro (voce e danza) e Francesca Del Duca (percussioni, voce).

«L’ultimo mio lavoro si intitola “Vento popolare”. Ci ritrovo il mio punto di partenza, la convinzione di allora che la musica possa contribuire a contrapporre alla logica del profitto la logica della bellezza e del contatto umano», racconta. Per informazioni e biglietti visitare il sito dell’Auditorium di Roma.

Per gli sportivi appuntamento con la Rome Run The Marathon. Appuntamento ormai giunto alla ventottesima edizione con la corsa su strada in partenza da Via dei Fori Imperiali. La manifestazione è organizzata da Infront Italy S.p.A. insieme a Corriere dello Sport S.r.l., Atielle Roma S.r.l. e Italia Marathon Club.

Partenza domenica 19 marzo alle ore 8:30 da via dei Fori Imperiali, info su “Run Rome the Marathon”.

Eventi a Milano nel weekend

Un simpatico evento da segnalare a Milano per la festa del papà. Al Duomo genitori e figli potranno vivere un’avventura tra le guglie. Una visita gioco fatta di sfide e indovinelli per scoprire le curiosità e i segreti dei tetti della Cattedrale. Una ricerca di dettagli nascosti, personaggi inaspettati e storie dal passato.

Per info e costi visitare il sito del Duomo di Milano.

Evento da segnalare ai runners professionisti ma anche a tutti gli amanti dello sport all’aperto la Stramilano 2023, giunta alla sua cinquantesima edizione.

Per un giorno le strade più iconiche di Milano saranno interamente dedicate allo sport. Tre percorsi studiati per tutte le esigenze.

Appuntamento in Piazza Duomo domenica 19 marzo. Per info il sito Stramilano.

Napoli si diverte con Pinocchio e Friends

Il Planetario di Città della Scienza a Napoli ospita Pinocchio e Freeda. I nostri eroi saranno a Napoli sabato 18 e domenica 19 marzo per un weekend pieno di divertimento, magia e tanta, tanta creatività.

Sono previsti molti laboratori interattivi durante i quali i piccoli potranno realizzare marionette, segnalibri e persino i personaggi della serie in pixel art. Si terrà una caccia al tesoro da non perdere e il mitico meet & greet con Pinocchio e Freeda.

Occasione speciale anche per partecipare con i bambini all’iniziativa solidale “Giocattolo sospeso”, promossa da Assogiocattoli, e rendete felici tanti bambini con un giocattolo nuovo.

Per info QUI

