Roma, quasi 13mila iscritti per la Corsa di Miguel

Si è svolta ieri al Foro Italico la 26ª edizione della Corsa di Miguel, un evento simbolico che unisce sport, memoria storica e impegno sociale. La manifestazione, nata per ricordare il poeta e atleta argentino Miguel Benancio Sánchez, vittima della dittatura militare e uno dei tanti desaparecidos, ha raggiunto quest’anno un nuovo record di partecipazione con quasi 13.000 iscritti.

Gualtieri: “Evviva la pace, la democrazia e i diritti”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dato il via alla corsa, ribadendo l’importanza dell’iniziativa: “Questa manifestazione c’è da tanti anni per ricordare Miguel e i desaparecidos, e l’esigenza di non accettare nessuna forma di revisionismo nei confronti di quei crimini contro l’umanità. Evviva Miguel, evviva la pace, la democrazia e i diritti”. Gualtieri ha sottolineato come la Corsa di Miguel rappresenti anche un’occasione per ribadire il no al razzismo e alla discriminazione, valori fondamentali per la comunità romana e non solo.

Tra gli atleti presenti, spicca la figura di Rigivan Ganeshamoorthy, detto Rigi, campione paralimpico d’oro nel lancio del disco alle Paralimpiadi di Parigi. La sua presenza ha simboleggiato l’inclusione e l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e superamento delle barriere.

Anche l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, ha preso parte alla corsa, esprimendo entusiasmo per la straordinaria partecipazione: “Abbiamo raggiunto il record di quasi 13.000 iscritti, un appuntamento imperdibile per Roma. Questo evento incentiva la pratica sportiva, uno stile di vita sano e sensibilizza la città su temi come la difesa della libertà di espressione e la lotta a razzismo e disuguaglianze”. Onorato ha inoltre elogiato il progetto Onda Donna, che ha spinto oltre 3.000 donne a partecipare alla corsa, sottolineando il ruolo cruciale delle 50 promotrici del progetto nell’incentivare la partecipazione femminile.

Anche l’Assessore al Personale e alla Comunicazione, Giulio Bugarini, ha presenziato all’evento, sottolineando il legame tra questa manifestazione e i valori di democrazia, giustizia e solidarietà. La corsa ha attraversato alcuni dei luoghi più iconici di Roma, mostrando la bellezza della Capitale e coinvolgendo cittadini di tutte le età in un’esperienza di sport e riflessione.