Roma, prossima domenica ecologica all’insegna dei Cammini verso Roma

In occasione della terza domenica ecologica, il 26 gennaio 2025, Roma si trasforma in un grande percorso a cielo aperto per celebrare la sostenibilità e il patrimonio storico dei suoi itinerari giubilari. L’evento, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, coinvolgerà centinaia di camminatori che percorreranno le ultime tappe di tre dei più importanti Cammini verso Roma: la Francigena del Nord, la Francigena del Sud e il Cammino di San Francesco.

Domenica ecologica, i percorsi

L’iniziativa invita i partecipanti a immergersi nei suggestivi paesaggi urbani e naturalistici dei percorsi storici che conducono a Piazza San Pietro.

Francigena del Nord : Partenza dalla stazione Monte Mario alle ore 9:00, lungo un tragitto che attraversa il Parco di Monte Mario, con i suoi affacci panoramici unici sulla città;

: Partenza dalla stazione Monte Mario alle ore 9:00, lungo un tragitto che attraversa il Parco di Monte Mario, con i suoi affacci panoramici unici sulla città; Francigena del Sud : Partenza da via di Torricola alle ore 9:30, percorrendo un itinerario che unisce aree verdi e archeologiche verso il centro della Capitale;

: Partenza da via di Torricola alle ore 9:30, percorrendo un itinerario che unisce aree verdi e archeologiche verso il centro della Capitale; Cammino di San Francesco: Partenza da Piazza Sempione alle ore 9:00, attraversando i quartieri della città lungo un percorso spirituale e culturale;

Tutti i gruppi convergeranno presso l’Auditorium di via della Conciliazione alle ore 15:00, prima di varcare insieme la Porta Santa a Piazza San Pietro alle ore 16:00.

Domenica ecologica del mese, le misure

L’evento non è solo un’iniziativa spirituale e culturale, ma anche un’opportunità per promuovere il turismo sostenibile e sensibilizzare i cittadini verso un approccio più rispettoso dell’ambiente. L’Assessora Sabrina Alfonsi ha sottolineato l’importanza della giornata:

“Riprendiamo, in occasione della domenica ecologica, il tema del camminare come occasione di riscoperta collettiva della città e di sensibilizzazione ambientale. Stiamo valorizzando gli storici itinerari giubilari con interventi di riqualificazione, segnaletica e punti di sosta, rendendo Roma più attrattiva e accogliente per il turismo sostenibile in vista del Giubileo”.

Tra i miglioramenti realizzati, spiccano l’incremento della segnaletica e l’installazione di pannelli informativi; la riqualificazione di arredi urbani e punti di sosta; la risistemazione degli sterrati.

La terza domenica ecologica di gennaio rappresenta anche un momento importante per limitare il traffico cittadino e sensibilizzare i cittadini sull’impatto ambientale dei trasporti. Durante la giornata, si ricordi, saranno in vigore le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, incentivando l’uso di mezzi pubblici, biciclette e la mobilità pedonale.