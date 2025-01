Roma e il paradosso dei taxi: oggi sono i tassisti a rimanere 50 minuti in attesa di una corsa

Molo per taxi all'ingresso della Stazione Termini

A Roma il settore dei taxi sta vivendo un’inversione di tendenza che, fino a pochi mesi fa, sarebbe sembrata impensabile. Dalle lunghe attese dei clienti per trovare un’auto disponibile, si è passati al problema opposto: oggi sono i tassisti a rimanere in attesa di una corsa, anche per oltre 40-50 minuti. Una situazione che sta generando preoccupazione tra gli operatori del settore e accendendo i riflettori su problemi strutturali che continuano a influenzare la mobilità della Capitale.

Dai titoloni ai parcheggi saturi: cos’è cambiato per i taxi

Nonostante il numero di licenze rilasciate dal Comune di Roma sia rimasto invariato rispetto ai mesi in cui trovare un taxi era un’impresa, oggi il problema sembra opposto. Stazionamenti pieni e file di auto in attesa di clienti stanno creando nuove difficoltà:

Miglioramenti nella viabilità : La chiusura di alcuni cantieri stradali e il proseguire dello smart working hanno decongestionato il traffico, rendendo gli spostamenti più semplici e veloci.

: La chiusura di alcuni cantieri stradali e il proseguire dello smart working hanno decongestionato il traffico, rendendo gli spostamenti più semplici e veloci. Flop del Giubileo? : Sebbene si aspettasse un flusso maggiore di turisti in vista degli eventi giubilari, la risposta sembra inferiore alle attese, con un impatto diretto sulla domanda di taxi.

: Sebbene si aspettasse un flusso maggiore di turisti in vista degli eventi giubilari, la risposta sembra inferiore alle attese, con un impatto diretto sulla domanda di taxi. Parcheggi insufficienti: I posteggi dedicati ai taxi non riescono a contenere il numero di vetture in servizio, spesso costringendo i tassisti a occupare corsie stradali, come accaduto in via Marsala, bloccata lunedì pomeriggio da file di auto in attesa di entrare nel posteggio della stazione Termini.

L’incognita delle nuove licenze

A complicare ulteriormente il quadro, il Comune di Roma ha annunciato l’imminente rilascio di 1.000 nuove licenze per i taxi, decisione che alimenta dubbi e critiche tra gli addetti ai lavori. Raffaele Salina, segretario nazionale di Fast Confsal Taxi, commenta così la situazione:

“Non aver coinvolto la categoria nella programmazione pre Giubileo ha portato al disastro che stiamo vivendo. Se continua così, la crisi diventerà insostenibile, considerando anche l’aumento dei costi del carburante e delle spese primarie”.

Secondo Salina, un rilascio graduale e intelligente delle licenze, calibrato sulla domanda reale, sarebbe stato più efficace per evitare l’attuale sovrabbondanza di taxi senza corse.

Effetti collaterali sulla mobilità cittadina

L’attuale surplus di taxi non solo mette in difficoltà gli operatori, ma ha ripercussioni dirette sulla viabilità:

Posteggi saturi : Con i taxi in attesa, molti stazionamenti finiscono per essere occupati, creando problemi di spazio e disagi per le auto private.

: Con i taxi in attesa, molti stazionamenti finiscono per essere occupati, creando problemi di spazio e disagi per le auto private. Aumento della congestione: File di taxi in sosta fuori dai principali nodi cittadini, come la stazione Termini o Fiumicino, contribuiscono al rallentamento del traffico nelle aree già critiche.

Un settore sotto pressione

Oltre al problema della domanda ridotta, i tassisti devono fare i conti con:

Aumenti dei costi : Carburante, assicurazioni e manutenzione sono in crescita, erodendo ulteriormente i margini di guadagno.

: Carburante, assicurazioni e manutenzione sono in crescita, erodendo ulteriormente i margini di guadagno. Concorrenza delle piattaforme digitali: Sebbene il settore taxi sia regolamentato, la competizione indiretta con operatori privati sta spingendo molti clienti verso soluzioni alternative.

Per evitare che la crisi si aggravi ulteriormente, servono interventi mirati da parte delle istituzioni:

Rilascio graduale delle licenze: Valutare la domanda effettiva prima di immettere un numero così elevato di nuove licenze sul mercato. Ottimizzazione degli stazionamenti: Creare nuovi spazi dedicati ai taxi per evitare che la saturazione degli attuali posteggi blocchi la viabilità. Potenziamento della promozione turistica: Un rilancio mirato del Giubileo e di eventi culturali potrebbe contribuire ad aumentare il flusso di clienti.

Il paradosso del settore taxi a Roma riflette le complessità della mobilità nella Capitale: un equilibrio fragile. Sarà fondamentale garantire ai tassisti romani di poter svolgere un servizio efficiente a vantaggio di cittadini e turisti.