Roma, Polizia Locale in giro solo con le Fiat Panda: addio a Jeep e Yaris

Come riportato da Il Messaggero, agli agenti della Polizia Locale di Roma sarà possibile avere a disposizione solo Fiat Panda, dopo che nell’ultimo ordine del Campidoglio non è stato rinnovato il leasing per le Fiat Tipo, Jeep Renegade e Toyota Yaris. Polizia Locale – Roma

Gli agenti dovranno rinunciare anche al modello Panda 4×4, che consentiva una maggiore capienza, soprattutto per il portabagagli. E dovranno così accontentarsi del modello base, seppur ibride e di nuovissima generazione.

Polizia Locale, nel parco auto solo Fiat Panda

Adesso, il lotto complessivo sarà di 250 Panda, più 30 destinate ai servizi in borghese. Sul tema è intervenuto Luigi Marucci, presidente dell’Organizzazione sindacale polizie locali, che ha commentato: “Abbiamo a più riprese chiesto al comando Generale e all’amministrazione di avere in dotazione non solo più auto ma anche più grandi”.

“Per i vigili si tratta soprattutto di una questione di operatività. In auto devono portare anche una serie di strumenti e in una Fiat Panda lo spazio è piuttosto ridotto e hanno poco margine. Così come per le armi e gli strumenti protettivi la nostra richiesta è di avere un parco macchine come quello della Polizia. Richiesta che, ancora una volta, è stata disattesa. Eppure proprio ora che la città sta uscendo dalla pandemia, i controlli e i mezzi devono essere efficienti“.

