Roma. Policlinico Gemelli, inaugurati nuovi spazi del Pronto Soccorso

Sono stati inaugurati i nuovi spazi del Policlinico universitario Gemelli, frutto di un progetto di riqualificazione e potenziamento della struttura ospedaliera. L’intervento ha portato al rinnovamento della zona di “Osservazione breve intensiva” e alla trasformazione della cappella situata nel Pronto soccorso in una moderna “Carrier admission room” (Car). Questo nuovo spazio di 450 metri quadrati ospita oltre 20 letti destinati all’accoglienza dei pazienti assistiti dal dipartimento d’emergenza (Dea) e in attesa di trasferimento nei reparti.

Gualtieri: “Intervento importantissimo per il Giubileo”

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato diverse autorità, tra cui il sindaco di Roma e commissario straordinario di Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Daniele Franco, il vicepresidente della Fondazione Giuseppe Fioroni e il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Antonio Gasbarrini.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questo intervento, definendolo un contributo essenziale per il Giubileo e per il miglioramento del sistema sanitario romano: “Questo è un altro intervento importantissimo per il Giubileo. Insieme alla Regione Lazio e al Policlinico Gemelli potenziamo il Pronto soccorso con strutture e strumenti innovativi per evitare l’affollamento e migliorare la qualità dell’accoglienza ai malati. Un lascito del Giubileo per i pellegrini e per i romani, uno dei tanti interventi per potenziare il sistema sanitario. Sono 160 milioni di euro che abbiamo dedicato, insieme alla Regione Lazio, al potenziamento di tutti i Pronto soccorso di Roma e del Lazio”.

L’intervento rientra infatti in un piano più ampio di ammodernamento e potenziamento delle strutture sanitarie della Capitale, in vista del Giubileo del 2025. L’obiettivo è garantire un’accoglienza sicura ed efficiente ai pellegrini e ai cittadini, in linea con i principi di modernizzazione e accessibilità.

Il nuovo spazio di “Carrier admission room” (Car) rappresenta un ulteriore passo avanti nella gestione dell’emergenza, con soluzioni innovative pensate per ottimizzare i tempi di attesa e garantire cure tempestive.