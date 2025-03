Bando litorale, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Roma Capitale

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Roma Capitale contro la sospensiva decisa dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, relativa al bando per la concessione degli stabilimenti balneari di Ostia. Una decisione che rappresenta un’importante vittoria per il Campidoglio e conferma la correttezza del percorso di legalità e trasparenza adottato.

Bando litorale, ora l’apertura delle buste

La vicenda aveva avuto origine lo scorso 13 marzo, quando il TAR aveva ammesso l’istanza presentata dai gestori contro la gara per la concessione di 31 stabilimenti balneari per un anno. La sentenza del Consiglio di Stato, però, ribalta la precedente decisione, consentendo a Roma Capitale di procedere con il piano di rilancio del litorale romano.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso grande soddisfazione per la sentenza: “Esprimo soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato, che conferma la bontà del percorso di legalità e trasparenza adottato dal Campidoglio. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare il litorale romano con bandi innovativi, nel rispetto delle leggi e dei principi europei di concorrenza, e da oggi lo faremo con ancora più convinzione. Questa è davvero una bella giornata per Ostia, che non solo avrà la stagione balneare assicurata, ma anche le basi per un cambiamento strutturale e decisivo. Il mare di Roma merita di essere un grande polo attrattivo e accessibile, all’altezza delle sue potenzialità”.

Prossimamente si riunirà il seggio di gara per l’apertura delle buste pervenute riguardanti il bando relativo alle nove spiagge libere con servizi, per le quali sono arrivate oltre 50 offerte. In parallelo, l’Amministrazione ha deciso di riaprire i termini per l’avviso delle 31 concessioni demaniali marittime, precedentemente sospeso a causa dell’ordinanza del TAR. Inoltre, è stato pubblicato l’avviso per ulteriori 10 strutture, per le quali era già stata emanata la determina di approvazione della procedura.

L’Assessore al Patrimonio e alle politiche abitative, Tobia Zevi, ha dichiarato: “Si apre la strada per la legalità, la trasparenza e una gestione pubblica che valorizzi il bene comune. Siamo orgogliosi di aver difeso l’interesse pubblico fino in fondo. La nostra determinazione è stata premiata. Avanti con i bandi e con la restituzione del mare ai romani”.