Roma, Piazza San Giovanni quasi indenne dopo il Concertone: il report del Campidoglio

Per Piazza San Giovanni, cuore simbolico e fisico del Concertone del Primo Maggio, è arrivato, con un sopralluogo congiunto che ha coinvolto tecnici del Campidoglio e rappresentanti degli organizzatori dell’evento, il momento della “prova”. Un incontro concordato, a freddo, per osservare da vicino gli effetti di una manifestazione che ha portato oltre 200 mila persone nel centro di Roma senza incidenti, ma non senza conseguenze materiali.

Concertone, danni in piazza non causati dalla folla

La buona notizia, confermata dal Comune, è che la folla oceanica non ha causato danni. Non ci sono state calche, vandalismi, o comportamenti distruttivi. A lasciare il segno — letteralmente — è stato invece l’allestimento del grande palco, montato e smontato in tempi ristretti e su una superficie delicata. È da lì che provengono le criticità rilevate: 106 lastre di pietra della pavimentazione scheggiate o incrinate, su un totale di circa 80 mila posate.

Il principio stabilito è che chi danneggia, ripara. E in questo caso sono gli stessi organizzatori a farsi carico delle operazioni di ripristino. Le attività di sostituzione partiranno non appena saranno disponibili le nuove lastre, già ordinate al fornitore. La data prevista per la consegna dei materiali è fissata entro la fine di maggio. Da quel momento servirà circa una settimana di lavori per completare l’intervento. Non si tratta di un danno strutturale né di un imprevisto fuori scala, ma piuttosto di una conseguenza prevedibile, per quanto spiacevole, legata alla natura tecnica dell’allestimento.

In parallelo, sarà riparata anche una panchina scheggiata. E per quanto riguarda il prato — elemento sempre sotto osservazione dopo eventi ad alta affluenza — è in programma una valutazione agronomica. Solo se necessario, sarà avviato un intervento di risemina o sistemazione localizzata. La pulizia approfondita dell’area, invece, è già calendarizzata.