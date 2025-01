Roma, nuovo Open Day CIE sabato 4 e domenica 5 gennaio

Gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) tornano nel prossimo fine settimana, offrendo un’opportunità preziosa per i cittadini che desiderano rinnovare o ottenere il nuovo documento. Le giornate del 4 e 5 gennaio vedranno l’apertura straordinaria di due sedi strategiche: gli ex Punti Informativi Turistici situati in piazza delle Cinque Lune e in piazza Santa Maria Maggiore.

Open Day CIE, cosa occorre

Per partecipare agli Open Day è necessario prenotare un appuntamento tramite il portale ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni saranno disponibili a partire da venerdì 3 gennaio e rimarranno aperte fino all’esaurimento dei posti.

Per espletare la richiesta della CIE, i cittadini devono presentarsi presso la sede prescelta muniti di:

La prenotazione effettuata sul portale Agenda CIE.

Una fototessera recente.

Una carta di pagamento elettronico per il pagamento delle tariffe previste.

Il vecchio documento di identità, necessario per verificare i dati personali.

Le due sedi coinvolte seguiranno, nella giornata di sabato, orario continuato dalle 8:30 alle 16:30; la domenica, invece, l’orario, sempre continuato, sarà dalle 8:30 alle 12:30.

Le informazioni sugli Open Day vengono aggiornate settimanalmente sul portale ufficiale di Roma Capitale. È quindi consigliato consultare regolarmente la Home Page per verificare eventuali nuove sedi o modifiche al programma. Gli aggiornamenti sono pubblicati dal martedì al venerdì.